Вынуждены считать деньги: эксперт объяснил, почему РФ начала применять "Бандероль"

В ночь на 15 июня во время массированного обстрела Киева ВС РФ применили новый баражирующий боеприпас "Бандероль".

Он дешевле крылатых и баллистических ракет, причем разница в стоимости впечатляющая, рассказал в эфире "Новини.LIVE" авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, применение этого оружия легко объясняется.

"Почему "Бандероль"? Потому что россияне сейчас тоде вынуждены считать деньги. Бандероль в 4-5 раз дешевле крылатых ракет типа Х-101, "Калибр", "Искандер-К". Я уже не говорю про "Циркон". Там цена от миллиона (долларов, — прим. ред.) и выше. Бандероль — это $240-$250 тысяч в зависимости от комплектации.

Романенко также отметил, что за счет реактивного двигателя "Бандероль" имеет более высокую скорость. Однако из-за теплового излучения ее вполне возможно сбить любой ракетой, которая летит на тепло, в том числе и с помощью ПЗРК.

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"Если посадить на крыше оператора с ПЗРК, от собьет эту ракету. Боевая часть все равно упадет, и это проблема. Если она упадет вертикально, а она может упасть в речку, в поле, куда угодно, но не с кинетическим ударом в дом", — говорит гость эфира.

В комплектации "Бандероли" — китайский авиамодельный двигатель, которые пока выпускаются небольшими сериями, поэтому эти боеприпасы пока используются Россией ограничено.

Бандероль (S8000) — это российский малогабаритный барражирующий боеприпас (дрон-ракета) с реактивным двигателем, разработанный компанией "Кронштадт". Особенностью является высокая маневренность и устойчивость к РЭБ.

Ранее ГУР отмечало, что крылатая ракета S8000 Бандероль оснащена боевой частью массой до 150 кг и способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива россияне используют в ракете авиационный керосин.

В то же время в 2025 году украинская разведка обнаружила в "Бандероли" иностранные компоненты из Южной Кореи и Китая.

Первое применение "Бандероли" было, вероятно, зафиксировано в Харьковской области.

В мае прошлого года ВСУ нанесли удар по производителю "Бандеролей" под Москвой.