Змушені рахувати гроші: експерт пояснив, чому Росія почала застосовувати "Бандероль"
У ніч на 15 червня під час масованого обстрілу Києва ЗС РФ застосували новий баражуючий боєприпас "Бандероль".
Він дешевший за крилаті та балістичні ракети, причому різниця у вартості вражаюча, розповів в ефірі "Новини.LIVE" авіаційний експерт Валерій Романенко.
За його словами, застосування цієї зброї легко пояснити.
"Чому "Бандероль"? Тому що росіяни зараз змушені рахувати кожну копійку. "Бандероль" у 4–5 разів дешевший за крилаті ракети типу Х-101, "Калібр", "Іскандер-К". Я вже не кажу про "Циркон". Там ціна від мільйона (доларів, — прим. ред.) і вище. Бандероль — це $240–$250 тисяч залежно від комплектації.
Романенко також зазначив, що завдяки реактивному двигуну "Бандероль" має вищу швидкість. Однак через теплове випромінювання її цілком можна збити будь-якою ракетою, яка наводиться за тепловим слідом, зокрема за допомогою ПЗРК.
"Якщо поставити на даху оператора з ПЗРК, він збиватиме цю ракету. Бойова частина все одно впаде, і це проблема. Якщо вона впаде вертикально, а вона може впасти в річку, в поле, куди завгодно, але не з кінетичним ударом у будинок", — каже гість ефіру.
У комплекті "Бандеролі" — китайський двигун для авіамоделей, які поки що випускаються невеликими серіями, тому ці боєприпаси поки що використовуються Росією в обмежених обсягах.
"Бандероль" (S8000) — це російський малогабаритний боєприпас типу "баражуюча ракета" (дрон-ракета) з реактивним двигуном, розроблений компанією "Кронштадт". Його особливістю є висока маневреність і стійкість до РЕБ.
Раніше ГУР зазначало, що крилата ракета S8000 "Бандероль" оснащена боєголовкою масою до 150 кг і здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо росіяни використовують у ракеті авіаційний керосин.
Водночас у 2025 році українська розвідка виявила в "Бандеролі" іноземні компоненти з Південної Кореї та Китаю.
Перше застосування "Бандеролі", ймовірно,було зафіксовано в Харківській області.
У травні минулого року ЗСУ завдали удару по заводу-виробнику "Бандеролей" під Москвою.