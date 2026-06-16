Змушені рахувати гроші: експерт пояснив, чому Росія почала застосовувати "Бандероль"

У ніч на 15 червня під час масованого обстрілу Києва ЗС РФ застосували новий баражуючий боєприпас "Бандероль".

Він дешевший за крилаті та балістичні ракети, причому різниця у вартості вражаюча, розповів в ефірі "Новини.LIVE" авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, застосування цієї зброї легко пояснити.

"Чому "Бандероль"? Тому що росіяни зараз змушені рахувати кожну копійку. "Бандероль" у 4–5 разів дешевший за крилаті ракети типу Х-101, "Калібр", "Іскандер-К". Я вже не кажу про "Циркон". Там ціна від мільйона (доларів, — прим. ред.) і вище. Бандероль — це $240–$250 тисяч залежно від комплектації.

Романенко також зазначив, що завдяки реактивному двигуну "Бандероль" має вищу швидкість. Однак через теплове випромінювання її цілком можна збити будь-якою ракетою, яка наводиться за тепловим слідом, зокрема за допомогою ПЗРК.

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"Якщо поставити на даху оператора з ПЗРК, він збиватиме цю ракету. Бойова частина все одно впаде, і це проблема. Якщо вона впаде вертикально, а вона може впасти в річку, в поле, куди завгодно, але не з кінетичним ударом у будинок", — каже гість ефіру.

У комплекті "Бандеролі" — китайський двигун для авіамоделей, які поки що випускаються невеликими серіями, тому ці боєприпаси поки що використовуються Росією в обмежених обсягах.

"Бандероль" (S8000) — це російський малогабаритний боєприпас типу "баражуюча ракета" (дрон-ракета) з реактивним двигуном, розроблений компанією "Кронштадт". Його особливістю є висока маневреність і стійкість до РЕБ.

Раніше ГУР зазначало, що крилата ракета S8000 "Бандероль" оснащена боєголовкою масою до 150 кг і здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо росіяни використовують у ракеті авіаційний керосин.

Водночас у 2025 році українська розвідка виявила в "Бандеролі" іноземні компоненти з Південної Кореї та Китаю.

Перше застосування "Бандеролі", ймовірно,було зафіксовано в Харківській області.

У травні минулого року ЗСУ завдали удару по заводу-виробнику "Бандеролей" під Москвою.