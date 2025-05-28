Пожежа на новому заводі РФ: ЗСУ завдали удару по виробнику "Бандеролей" під Москвою

Вранці 28 травня українські далекобійні дрони атакували завод "Кронштадт" у місті Дубна Московської області, де було зафіксовано потужну пожежу всередині одного з цехів. Удар по військовому підприємству має велике значення, оскільки воно виробляє безпілотники "Оріон" і новітні ракети С-8000 "Бандероль".

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Детально про атаку розповіли оглядачі Defense Express.

У матеріалі зазначено, що під ударом опинилися абсолютно нові виробничі потужності заводу "Кронштадт", введені в експлуатацію у 2022 році, в які росіяни вклали 53 млн доларів.

Розташування підприємства було обрано з розрахунком на близькість до інших ключових об'єктів оборонного комплексу: зокрема, до викупленого "Дубненського машинобудівного заводу", і до знаменитого МКБ "Радуга" — розробника і виробника крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та інших високошвидкісних боєприпасів.

Автори матеріалу підкреслили, що з урахуванням стратегічної значущості міста для російського ВПК, воно мало перебувати під щільним прикриттям засобів ППО. Однак на відеозаписах видно, що в момент атаки в повітрі працювали тільки зенітні установки та стрілецьке озброєння, що, ймовірно, виявилося недостатнім для перехоплення високоточних дронів.

Розташування Дубненського машинобудівного заводу Фото: Google Earth

За оцінками аналітиків, атака могла бути спрямована не тільки по заводу "Кронштадт", а й у бік більш захищених об'єктів, таких як МКБ "Радуга", — де виробляється ключове ударне озброєння повітряного базування. Однак архітектурні особливості сучасних промислових будівель, подібних до нового заводу "Кронштадт", роблять їх більш уразливими до ударів легких дронів: металевий каркас і обшивка без масивних бетонних перекриттів забезпечують лише мінімальний захист від вибухів.

Будівництво завод "Кронштадт" у Дубні. 2021 рік Фото: Відкриті джерела

На відміну від нових цехів заводу, радянські підприємства, такі як "Дубненський машинобудівний завод" і МКБ "Радуга", будувалися за жорсткими нормами воєнного часу, з урахуванням можливих авіаударів. Тому їхнє ураження потребуватиме потужніших засобів атаки, включно з баражувальними боєприпасами з термобаричними боєголовками.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня в Іванівській області РФ лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що під ударом був Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма.