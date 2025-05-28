Пожар на новом заводе РФ: ВСУ нанесли удар по производителю "Бандеролей" под Москвой

Утром 28 мая украинские дальнобойные дроны атаковали завод "Кронштадт" в городе Дубна Московской области, где был зафиксирован мощный пожар внутри одного из цехов. Удар по военному предприятию имеет большое значение, поскольку оно производит беспилотники “Орион” и новейшие ракеты С-8000 “Бандероль”.

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Детально об атаке рассказали обозреватели Defense Express.

В материале отмечено, что под ударом оказалось совершенно новые производственные мощности завода “Кронштадт”, введенные в эксплуатацию в 2022 году, в которые россияне вложили 53 млн долларов.

Расположение предприятия было выбрано с расчётом на близость к другим ключевым объектам оборонного комплекса: в частности, к выкупленному "Дубненскому машиностроительному заводу", и к знаменитому "МКБ Радуга" — разработчику и производителю крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и других высокоскоростных боеприпасов.

Авторы материала подчеркнули, что с учётом стратегической значимости города для российской ВПК, он должен был находиться под плотным прикрытием средств ПВО. Однако на видеозаписях видно, что в момент атаки в воздухе работали только зенитные установки и стрелковое вооружение, что, вероятно, оказалось недостаточным для перехвата высокоточных дронов.

Расположение Дубненского машиностроительного завода Фото: Google Earth

По оценкам аналитиков, атака могла быть направлена не только по заводу "Кронштадт", но и в сторону более защищённых объектов — таких как МКБ "Радуга", — где производится ключевое ударное вооружение воздушного базирования. Однако архитектурные особенности современных промышленных зданий, подобных новому заводу "Кронштадт", делают их более уязвимыми к ударам лёгких дронов: металлический каркас и обшивка без массивных бетонных перекрытий обеспечивают лишь минимальную защиту от взрывов.

Строительство завод "Кронштадт" в Дубне. 2021 год Фото: Открытые источники

В отличие от новых цехов завода, советские предприятия, такие как "Дубненский машиностроительный завод" и "МКБ Радуга", строились по жёстким нормам военного времени, с учётом возможных авиаударов. Поэтому их поражение потребует более мощных средств атаки, включая барражирующие боеприпасы с термобарическими боеголовками.

Напомним, в ночь на 26 мая в Ивановской области РФ раздавались взрывы. Местные жители сообщают, что под ударом был Дмитриевский химический завод в городе Кинешма.