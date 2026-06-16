Ракета повністю готова: у Fire Point повідомили про створення власної антибалістики (відео)

Українська ракета-перехоплювач FP-7.x, призначена для боротьби з балістичними ракетами та повітряними загрозами, готова.

Про це на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі розповів журналістам співзасновник компанії та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

"Ми провели її випробування. Вона повністю відхилялася на максимальних прискореннях та імітувала отримання таких дуже агресивних команд від ситуативного центру щодо свого керування", — пояснив він.

Штілерман також нагадав, що ця ракета спочатку розроблялася радянським урядом як перехоплювач балістичних ракет, тому вона пристосована саме для цього.

Перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x комплексу протиповітряної оборони FREYJA компанія Fire Point продемонструвала ще на початку місяця.

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За інформацією Financial Times, ракета піднялася на висоту 25 км, що відповідає робочим параметрам систем Patriot, і підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі. Однак, на відміну від американських ракет, українська розробка є набагато дешевшою. За оцінками розробників, вартість однієї ракети FP-7.x становитиме близько 700 тисяч доларів проти 3,8 млн доларів за PAC-3 для Patriot.

FP-7.x є складовою частиною перспективної системи протиповітряної оборони Freyja. До її складу також увійдуть радари, системи виявлення цілей та командно-керуючі комплекси, що постачаються європейськими партнерами.

У Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже в серпні 2026 року. Однак це залежить від постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку FP планує отримати від німецької компанії Diehl Defence.

Ракети мають бути повністю готовими до використання у 2027 році.

Як повідомляє УНН, компанія Fire Point вперше бере участь у виставці Eurosatory та представила повну лінійку власних розробок.

Серед них — ударні дрони FP-1 та FP-2, крилата ракета наземного базування FP-5 Flamingo, вже згадана протибалістична ракета FP-7.х, а також балістична ракета FP-9 з дальністю до 850 км і корисним навантаженням 800 кг.

Також компанія продемонструвала верстати для намотування карбонових конструкцій, стенди для випробування ракетних двигунів, комп’ютерний томограф для великих ракетних двигунів, навігаційні рішення та безлюфтові сервоприводи для балістичних ракет.

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