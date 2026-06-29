Противостояние КАБам и собственная баллистика: Флеш назвал главные проблемы Украины на фронте

Украина до сих пор не располагает серийным и массовым решением для противодействия управляемым авиабомбам (УАБ), а также собственной баллистикой, которая могла бы существенно повлиять на ход войны. Среди других проблем: нехватка современных средств РЭБ, тактических РЛС и систем защиты от вражеских дронов.

Об этом сообщил советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Я совершенно трезво смотрю на вещи и вижу, что, помимо позитивных новостей о войне с РФ, существует ещё и огромное количество технологических проблем", — отметил он.

По словам Флеша, одной из самых серьезных проблем остается отсутствие серийного решения для борьбы с КАБ, которые создают значительные трудности на фронте. Также Украина медленно продвигается в создании средств радиоэлектронной борьбы против Mesh-модемов, которые российские войска используют для разведки и онлайн-ударов беспилотниками.

Відео дня

В частности, он обратил внимание на массированные атаки дронов на прифронтовые территории.

"Необходимы системы оповещения и комплексные меры по борьбе с дронами", — подчеркнул Флеш, добавив, что от таких атак страдают не только села, но и Херсон, Харьков, Запорожье и Сумы.

Среди прочих проблем Бескрестнов назвал нехватку тактических радиолокационных станций, отсутствие массовых решений РЭБ для видеоканалов дронов, проверенных средств защиты украинских самолетов среднего радиуса действия и бомбардировщиков от зенитных дронов, а также системного подхода к поиску и уничтожению тактических РЛС противника. Кроме того, по его словам, Украине необходимы разработки в сфере альтернативной навигации для "дипстрайков".

Флеш подчеркнул, что перечислил лишь те технологические проблемы, о которых может говорить публично.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала с Германией контракт на поставку 600 ракет для систем Patriot. По его словам, ракеты будут производиться на немецком предприятии, работающем по американской лицензии, однако их поставка займет длительное время.

Кроме того, в ходе саммита "Большой семерки" в июне президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления санкций против России, однако связал это решение с ценами на нефть. Кроме того, он не исключил идею производства американских ракет в Украине и сообщил, что готов изучить этот вопрос.