Україна досі не має серійного та масового рішення для протидії керованим авіабомбам (КАБ), а також власної балістики, яка могла б суттєво вплинути на перебіг війни. Серед інших проблем: нестача сучасних засобів РЕБ, тактичних РЛС і систем захисту від ворожих дронів.

Про це повідомив радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

“Я абсолютно тверезо дивлюся на речі і бачу, що, окрім позитивних новин щодо війни з РФ, є ще й величезна кількість технологічних проблем”, — зазначив він.

За словами Флеша, однією з найбільших проблем залишається відсутність серійного рішення проти КАБів, які завдають значних труднощів на фронті. Також Україна повільно просувається у створенні засобів радіоелектронної боротьби проти Mesh-модемів, які російські війська використовують для розвідки та онлайн-ударів безпілотниками.

Окремо він звернув увагу на масовані атаки дронів по прифронтових територіях.

Відео дня

“Потрібні системи оповіщення та системні дії щодо боротьби з дронами”, — наголосив Флеш, додавши, що від таких атак потерпають не лише села, а й Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми.

Серед інших проблем Бескрестнов назвав нестачу тактичних радіолокаційних станцій, відсутність масових рішень РЕБ для відеоканалів дронів, перевірених засобів захисту українських middle strike і бомберів від зенітних дронів, а також системного підходу до пошуку та знищення тактичних РЛС противника. Крім того, за його словами, Україні потрібні розробки у сфері альтернативної навігації для дипстрайків.

Флеш підкреслив, що перелічив лише ті технологічні проблеми, про які може говорити публічно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання 600 ракет для систем Patriot. За його словами, ракети виготовлятимуть на німецькому підприємстві, яке працює за американською ліцензією, однак їхнє постачання займе тривалий час.

Також під час саміту G7 у червні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення санкцій проти Росії, однак пов'язав це рішення з цінами на нафту. Також він не відкинув ідею виробництва американських ракет в Україні та повідомив, що готовий вивчити це питання.