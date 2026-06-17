G7-2026: Трамп пообіцяв накласти санції на Росію та згадав про виробництво ракет для ЗСУ (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на питання щодо відновлення санкцій проти Російської Федерації. Під час фінальної пресконференції саміту "Великої сімки" G7-2026 глава Білого дому заявив, що готовий повернутись до старих обмежень, але все залежить від ціни на нафту. Крім того, під час зустрічі з медіа були питання щодо виготовлення ракет в Україні й про відповідальність РФ за продовження війни.

Коментар Трампа щодо РФ пролунав під час пресконференції, яка транслювалась на YouTube-каналі медіа Fox. При цьому поруч сидів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який купує підсанкційну російську нафту у необмеженій кількості. Моді мовчки вислухав усі ідеї Трампа та не висловився щодо позиції глави Білого дому.

Саміт G7-2026 — фінальна пресконференція Дональда Трампа, 17 червня

Трампа запитали, чи може він відновити санкції на РФ [зняті через початок війни в Ірані та блокування нафтових танків в Ормузькій протоці — ред.]. Американський президент пояснив, що санкції пов'язані з ціною на нафту, але він це питання "розглядає". Політик уточнив, що на сьогодні ціна на нафту упала до 74-75 дол. і він чекає, коли вона упаде до попереднього рівня.

Відео дня

"Тож вона знизилася й незабаром повернеться до того рівня, який був чотири місяці тому. Це доволі вражаюче", — навело слова Трампа медіа "Радіо Свобода".

Один з журналістів вигукнув питання щодо відповідальності президента РФ Володимира Путіна за війну, яка все ніяк не завершиться. У відповідь Трамп уник прямого обвинувачення очільника Кремля. Крім того, глава Білого дому зауважив, що днями мав "добрі" розмови з президентом України Володимиром Зеленським і також з Путіним. Трамп визнав, що ці політики "не надто люблять одне одного", але він над цим "попрацює" та "подивиться".

"Я не хочу стверджувати це, бо намагаюся його [конфлікт, війну] врегулювати, а це не полегшує справу", — чути на відео.

Інше питання медіа стосувалось виготовлення ракет США в Україні. Глава Білого дому не відкинув цю ідею, і також сказав, що "подивиться".

Саміт G7-2026 — деталі

Зазначимо, саміт G7-2026 відбувся у місті Евіан у Франції 15-17 червня. Окрім лідерів країн "Великої сімки" на зібрання запросили президента України Володимира Зеленського. Спершу західні медіа написали, що у глави української держави не буде зустрічі з Трампом, але вона все ж відбулась завдяки можливій допомозі президента Франції Емманюеля Макрона. Зеленський опублікував фото розмови та написав про "узгодження позицій".

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що до п'ятниці укладе мирну угоду з Іраном та розблокує Ормузьку протоку. Медіа опублікували можливі деталі угоди. Серед іншого, Тегеран пообіцяв не розвивати далі ядерну та ракетну програму та може отримати понад 300 млрд дол. як "компенсацію" за повітряні удари.

Нагадуємо, 17 червня Фокус зібрав підсумки саміту G7-2026 та навів думки політологів та експертів, які оцінили імовірність "обміну" питання України та проблемами Трампа щодо війни в Ірані