G7-2026: Трамп пообещал ввести санкции против РФ и упомянул о производстве ракет для ВСУ (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на вопрос о возобновлении санкций против Российской Федерации. Во время заключительной пресс-конференции саммита "Большой семерки" G7-2026 глава Белого дома заявил, что готов вернуться к прежним ограничениям, но все зависит от цены на нефть. Кроме того, во время встречи с представителями СМИ задавались вопросы о производстве ракет в Украине и об ответственности РФ за продолжение войны.

Комментарий Трампа в отношении РФ прозвучал во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале медиа-компании Fox. При этом рядом сидел премьер-министр Индии Нарендра Моди, который закупает российскую нефть, подпадающую под санкции, в неограниченных количествах. Моди молча выслушал все идеи Трампа и не высказался по поводу позиции главы Белого дома.

Саммит G7-2026 — заключительная пресс-конференция Дональда Трампа, 17 июня

Трампа спросили, может ли он возобновить санкции против РФ [отменённые из-за начала войны в Иране и блокирования нефтяных танкеров в Ормузском проливе — прим. ред.]. Американский президент пояснил, что санкции связаны с ценой на нефть, но он этот вопрос "рассматривает". Политик уточнил, что на сегодняшний день цена на нефть упала до 74–75 долл. и он ждет, когда она опустится до прежнего уровня.

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"Поэтому она снизилась и вскоре вернётся к тому уровню, который был четыре месяца назад. Это довольно впечатляюще", — процитировало слова Трампа издание "Радио Свобода".

Один из журналистов задал вопрос об ответственности президента РФ Владимира Путина за войну, которая никак не заканчивается. В ответ Трамп избежал прямого обвинения главы Кремля. Кроме того, глава Белого дома отметил, что на днях у него состоялись "хорошие" беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с Путиным. Трамп признал, что эти политики "не слишком любят друг друга", но он над этим "поработает" и "посмотрит".

"Я не хочу это утверждать, потому что пытаюсь его [конфликт, войну] урегулировать, а это не облегчает дело", — слышно на видео.

Другой вопрос журналистов касался производства американских ракет в Украине. Глава Белого дома не отверг эту идею и также сказал, что "посмотрит".

Саммит G7-2026 — подробности

Отметим, что саммит G7-2026 прошел в городе Эвиан во Франции 15–17 июня. Помимо лидеров стран "Большой семерки" на встречу был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Сначала западные СМИ сообщили, что у главы украинского государства не будет встречи с Трампом, но она все же состоялась благодаря возможной помощи президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский опубликовал фото беседы и написал о "согласовании позиций".

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что к пятнице заключит мирное соглашение с Ираном и разблокирует Ормузский пролив. СМИ опубликовали возможные детали соглашения. Среди прочего, Тегеран пообещал не развивать дальше ядерную и ракетную программы и может получить более 300 млрд долл. в качестве "компенсации" за авиаудары.

Напоминаем, что 17 июня Фокус подвел итоги саммита G7-2026 и привел мнения политологов и экспертов, которые оценили вероятность "обмена" вопроса об Украине на проблемы Трампа, связанные с войной в Иране