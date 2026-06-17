Украина в обмен на Ормузский пролив: как саммит G7 может изменить ход российско-украинский войны

Перед саммитом G7 в Европе опасались, что Дональд Трамп попытается склонить Украину к уступкам ради сделки с Путиным. Однако итог переговоров оказался противоположным: речь зашла о новых санкциях против России, лицензиях на производство оружия для Украины и усилении военной помощи Киеву. Почему мировые лидеры заговорили о возможном дипломатическом переломе уже этим летом, выяснял Фокус.

Лидеры G7 готовились к сложному разговору с Дональдом Трампом по вопросам Украины и Ирана, однако американский президент неожиданно продемонстрировал готовность усилить давление на Путина. При этом самому Трампу необходима поддержка союзников для реализации собственных планов на Ближнем Востоке. На этом фоне саммит может стать площадкой для своеобразного обмена политическими уступками, где Украина и ситуация вокруг Ирана оказались тесно связаны.

Европейские союзники Украины используют саммит G7, чтобы убедить Трампа активнее участвовать в урегулировании российско-украинской войны. Среди участников встречи все чаще звучит мнение, что позиции Украины на фронте остаются устойчивыми, тогда как Россия не способна добиться решающего военного успеха, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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После первого дня переговоров европейские дипломаты неожиданно стали более оптимистичными. Участники дискуссий отмечают, что опасений относительно предстоящего саммита НАТО стало заметно меньше. По словам источников агентства, постепенно вырисовывается возможная схема договоренностей: Трамп демонстрирует большую поддержку европейской позиции по Украине, а союзники помогают Вашингтону в вопросах безопасности Ормузского пролива.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его переговоры с Трампом дают основания для осторожного оптимизма. Дипломаты признают, что американский президент уже не раз менял свою позицию по ключевым вопросам, однако в целом разделяют позитивную оценку итогов первых встреч.

Накануне саммита многие европейские лидеры были обеспокоены заявлениями Трампа о том, что возможная сделка с Ираном позволит ему сосредоточиться на достижении мирного соглашения между Россией и Украиной. Дополнительные вопросы вызвал почти часовой телефонный разговор Трампа с Путиным, состоявшийся в воскресенье. В европейских столицах опасались, что Вашингтон может усилить давление на Киев с целью добиться территориальных уступок.

Однако дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. После встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран G7 Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против российского нефтяного сектора и подчеркнул, что "Россия должна пойти на сделку".

Вместе с тем поддержка Украины может быть частью более широкой дипломатической конструкции. Трамп обратился к союзникам с просьбой поддержать его инициативы по Ирану и содействовать обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе перед визитом вице-президента США в Женеву.

"Взамен должна быть уступка по Украине. Существуют сильные ожидания, что он поддержит Украину", — пояснил дипломат.

Лидеры G7 дали понять, что готовы рассмотреть подобный вариант сотрудничества, однако при соблюдении ряда условий.

К встрече с американским президентом подготовился и Владимир Зеленский. По информации источников, в разговоре с представителями религиозного окружения Трампа он продемонстрировал изображение горящего Успенского собора, акцентируя внимание на последствиях российской агрессии для украинского культурного и духовного наследия.

В целом страны G7 подтвердили намерение наращивать военную помощь Украине. Речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, вооружений большой дальности и другой военной техники. В итоговых документах саммита лидеры отметили устойчивость Украины, ее способность продолжать сопротивление и наличие позитивной динамики на отдельных участках фронта.

Кроме того, страны "Большой семерки" выразили готовность расширять лицензирование совместного военного производства на территории Украины и подтвердили намерение поддерживать украинскую энергетическую систему в преддверии следующей зимы.

Отдельное внимание участники саммита уделили усилению экономического давления на Россию. В частности, обсуждаются дополнительные ограничения в отношении нефтегазового сектора, который остается одним из ключевых источников доходов российского бюджета.

Украина добилась продолжения и усиления поддержки

По итогам саммита видно, что курс на поддержку Украины сохраняется и даже усиливается. Об этом свидетельствуют заявления самого Зеленского, лидеров стран G7, представителей делегаций, а также положения совместного итогового документа. В частности, обсуждается вопрос предоставления Украине лицензий на производство отдельных видов вооружений, что может стать важным шагом для развития собственного оборонного комплекса, отмечает в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко.

"Зеленский говорит о системе ПВО Patriot, о ракетах-перехватчиках, но вполне вероятно, что в заявлении идёт речь и о дальнобойном оружии. Это могут быть ракеты, которые могут использоваться для ударов по России. Это тоже важный момент. И в целом была заметна позитивная атмосфера в отношении Украины", — подчёркивает Фесенко.

Среди позитивных моментов политолог отмечает, что была проведена отдельная сессия, где выступил Зеленский, причём в главный день работы саммита, с утра — дождались, когда завершится встреча Зеленского с Трампом, и после этого Зеленский рассказал о ситуации на фронте, о ситуации в Украине, а дальше уже обсуждались конкретные вопросы, как можно помочь Украине.

"Ну и, как я понимаю, достаточно позитивно прошло общение с Трампом. Конкретных решений не было — над ними ещё придётся поработать. Я имею в виду решение по лицензии на оружие, думаю, это будет один из главных приоритетов, тот же зимний пакет и так далее. Но общие политические решения были приняты и зафиксированы в совместном коммюнике G7", — отметил политолог.

Сигнал для Москвы от G7

Несмотря на то что в заявлении нет призывов к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию, а акцент сделан исключительно на военной поддержке Киева и санкциях против Москвы, политолог Олег Постернак считает, что мирное урегулирование можно ожидать уже этим летом. По его мнению, саммит показал, что Трамп уже не тот человек, который позволит Путину продавить Украину через дипломатию.

"Это был первый саммит международного уровня, который открывает реальную возможность для перспективы мирного урегулирования. Это я говорю со стопроцентной уверенностью. Локальные переломы на фронте в пользу Украины, но, повторяю, локальные, не коренные и не стратегические, при правильной настройке могут стать большим переломом для дипломатии", — рассказывает Фокусу политолог.

И Украина, по словам Постернака, во-первых, возвращает украинско-российскую войну в фокус внимания Трампа. Во-вторых, получает перспективу предоставления Америкой лицензий на баллистическую программу. В-третьих, восстанавливается единство и координация между странами Европы и США.

"Это фиксируется, например, в заявлении, когда наблюдается поддержка Европой усилий Трампа по "распаковке" Ормузского пролива, а взамен США готовы придерживаться единой американо-европейской линии поддержки Украины. Это очень важный принципиальный момент. Нам, возможно, удастся осуществить этот большой перелом в дипломатии. И здесь нужно снова подчеркнуть: лишь благодаря невероятным усилиям наших Вооружённых сил — как на линии фронта, так и нашей ракетно-дроновой программы, которая сейчас, скажем так, переносит войну на российскую территорию", — отмечает политолог.

На саммите был сделан чёткий посыл Путину, что Америка не будет продавливать Украину ради интересов Путина. И уже этим летом можно ждать большого прорыва по мирному треку.

"Не зря же Марк Рютте сказал, что открывается коридор для мирного урегулирования. Он не просто так это сказал. Скорее всего, он имеет для этого определённую настроенность. Я думаю, лето. Лето — главный показатель, который покажет возможности дипломатии по мирному урегулированию", — подчеркнул Постернак.

В свою очередь Фесенко отметил интересный момент: не было прямых заявлений, призывов о мирных переговорах. Но если почитать итоговый документ плюс заявления, которые делались, — это бросается в глаза.

"По сути, G7, включая и Трампа, сформулировали такой сигнал для Путина: либо Москва соглашается на реальные переговоры с учётом усиленных позиций Украины, либо поддержка Украины будет усиливаться и сохраняться. В частности, речь шла о зимнем пакете. То есть рассматривается опция, что война может затянуться и на зиму, но сигнал чёткий — усиление поддержки Украины. И Кремль должен понимать: если не будет согласия на мир, значит, поддержка Украины будет усиливаться, а также будет усиливаться давление на Россию. Вот такая альтернатива, которая была фактически сформулирована G7", — отметил политолог.

Ситуация, по словам Фесенко, изменилась не в пользу России, а скорее в пользу Украины, и Москва должна с этим считаться. Есть уверенность, что будут приложены усилия, чтобы возобновить переговоры о мире, если Россия будет к ним готова.

Президент Украины также заявил, что обсуждал с лидерами G7 некоторые предложения о введении дополнительных санкций против России, в том числе в отношении её теневого флота.

Также Фокус также писал о том, что микрофоны на саммите G7 зафиксировали неформальные разговоры мировых лидеров.