Мелони бросила курить: микрофоны на G7 зафиксировали неформальные беседы мировых лидеров

На этой неделе лидеры стран мира обсуждали пути решения крупнейших мировых проблем, но, как выяснилось, у них нашлось время обсудить и более легкие темы. Все это стало известно благодаря невыключенным микрофонам.

Когда на саммите G7 мировые лидеры направлялись в конференц-залы курортного комплекса на берегу озера во ФРанции, микрофоны, установленные для их важных дискуссий о войне и торговле, часто улавливали более неформальные беседы, пишет АР.

Лидеры "Большой семерки" болтали о футболе и шутили друг над другом

Мелони бросила курить

Вопрос о вредной привычке премьер-министра Италии Джорджии Мелони стал предметом обсуждения, и микрофон был включен. На вопрос канцлера Германии Фридриха Мерца, выкурила ли она сигарету этим утром, Мелони ответила, что не курила "с первого мая".

В итоге Мелони поздравили лидеры Канады, Великобритании, Японии и Европейского союза. Мелони подняла руки в знак ликования. Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни задал ей вопрос.

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"У тебя есть нашивка?" — спросил Карни, схватившись за руку.

Спортивные разговоры

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде, тема футбола, естественно, стала предметом обсуждения.

Пока лидеры собирались на обед, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высказывали свое мнение. Кто-то крикнул "Allez les bleus" — кричалку в поддержку французской команды. Другой лидер говорил о недавней победе "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов.

Президент США Дональд Трамп переключил внимание на мероприятие UFC с боями в клетке, которое он организовал в Белом доме. Трамп, присутствовавший на ринге в свой 80-й день рождения, восторженно отзывался о Дана Уайте , генеральном директоре UFC.

В другой момент дня премьер-министр Великобритании Кир Стармер восторженно отозвался о неожиданной ничьей 0:0 между Кабо-Верде и чемпионом мира Испанией. "Должен сказать, это весьма примечательно", — заявил он.

Трамп делает загадочную отсылку к Гренландии

В один из моментов, вызвавших большой интерес, микрофон зафиксировал беседу президента США с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Дональд Трамп говорил о Гренландии, но неясно, что имел в виду

"Вы понимаете? — спросил Трамп, сделав паузу и посмотрев прямо на Кошту. — Гренландия". Начало и конец разговора остались неясными.

Ранее европейские политики были возмущены угрозами Трампа приобрести, или даже завоевать Гренландию , полуавтономную территорию Дании.

Макрон потерял счет времени

Позже Трамп добавил немного юмора, когда Макрон, по-видимому, забыл свои часы, покидая место проведения рабочего обеда. Карни обратил на это внимание, сказав: "Он оставил свои часы здесь. У нас его часы".

"Давайте мне, если он уйдет, дайте мне", — подхватил Трамп, вызвав смех у собравшихся.

Трампу на день рождения подарили футболку и велосипед

В этот день было несколько примеров дипломатического дарения подарков.

Как сообщил в социальных сетях президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен, Эмманюэль Макрон подарил всем семи своим коллегам персонализированные велосипеды в рамках продвижения чемпионата мира по велоспорту, запланированного на следующий год во французских Альпах.

Реакция президента США на подарок осталась неизвестной, а ведь, как известно, он не ездит на велосипеде и шутит о том, что занимается спортом лишь изредка, за исключением регулярных игр в гольф.

Фридрих Мерц, который недавно вступил в спор с Трампом по поводу войны в Иране, подарил Трампу футбольную майку сборной Германии с именем Трампа и номером 47. Трамп поднял ее и улыбнулся для фотографии, после чего отложил в сторону.

Трампу подарили футболку и велосипед

Мерц опубликовал фотографию в социальных сетях и сопроводил ее комментарием: "В конце концов, мы же в одной команде".

Напомним, Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" встретился с Дональдом Трампом и обсудил перспективу мирных переговоров с Россией.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7-2026 заявил, что готов вернуться к вопросу об Украине и мирных переговорах. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.