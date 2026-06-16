Мелоні кинула палити: мікрофони на саміті G7 зафіксували неформальні розмови світових лідерів

Цього тижня лідери країн світу обговорювали шляхи вирішення найгостріших світових проблем, але, як з’ясувалося, у них знайшвся час обговорити й легші теми. Про все це стало відомо завдяки мікрофонам, які залишилися увімкненими.

Коли на саміті G7 світові лідери прямували до конференц-залів курортного комплексу на березі озера у Франції, мікрофони, встановлені для їхніх важливих дискусій про війну та торгівлю, часто вловлювали більш неформальні розмови, пише АР.

Лідери "Великої сімки" розмовляли про футбол і жартували один над одним

Мелоні кинула палити

Питання щодо шкідливої звички прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні стало предметом обговорення, і мікрофон було увімкнено. На запитання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, чи викурила вона сигарету цього ранку, Мелоні відповіла, що не курила "з першого травня".

У підсумку Мелоні привітали лідери Канади, Великої Британії, Японії та Європейського Союзу. Мелоні підняла руки на знак радості. Тим часом прем’єр-міністр Канади Марк Карні поставив їй запитання.

Відео дня

"У тебе є нашивка?" — запитав Карні, схопивши його за руку.

Спортивні розмови

У зв’язку з проведенням чемпіонату світу з футболу у США, Мексиці та Канаді тема футболу, звісно, стала предметом обговорення.

Поки лідери збиралися на обід, президент Франції Емманюель Макрон та інші висловлювали свою думку. Хтось вигукнув "Allez les bleus" — кричалку на підтримку французької команди. Інший лідер говорив про недавню перемогу "Парі Сен-Жермен" у Лізі чемпіонів.

Президент США Дональд Трамп переключив увагу на захід UFC із боями у клітці, який він організував у Білому домі. Трамп, який був присутній на рингу у свій 80-й день народження, захоплено відгукувався про Дана Уайта, генерального директора UFC.

Пізніше того ж дня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер захоплено відгукнувся про несподівану нічию 0:0 між Кабо-Верде та чемпіоном світу Іспанією. "Мушу сказати, це дуже примітно", — заявив він.

Трамп робить загадкову згадку про Гренландію

В один із моментів, що викликали великий інтерес, мікрофон зафіксував розмову президента США з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Дональд Трамп говорив про Гренландію, але незрозуміло, що він мав на увазі

"Ви розумієте? — запитав Трамп, зробивши паузу й поглянувши прямо на Кошту. — Гренландія". Початок і кінець розмови залишилися незрозумілими.

Раніше європейські політики були обурені погрозами Трампа придбати або навіть завоювати Гренландію — напівавтономну територію Данії.

Макрон втратив відчуття часу

Пізніше Трамп додав трохи гумору, коли Макрон, судячи з усього, забув свій годинник, покидаючи місце проведення робочого обіду. Карні звернув на це увагу, сказавши: "Він залишив свій годинник тут. Годинник у нас".

"Дайте мені, якщо він піде, дайте мені", — підхопив Трамп, викликавши сміх у присутніх.

Трампу на день народження подарували футболку та велосипед

Цього дня було кілька випадків дипломатичного обміну подарунками.

Як повідомив у соціальних мережах президент Міжнародного союзу велосипедистів Давид Лаппартьєн, Емманюель Макрон подарував усім семи своїм колегам персоналізовані велосипеди в рамках промоції чемпіонату світу з велоспорту, запланованого на наступний рік у французьких Альпах.

Реакція президента США на подарунок залишилася невідомою, адже, як відомо, він не їздить на велосипеді й жартує, що займається спортом лише зрідка, за винятком регулярних ігор у гольф.

Фрідріх Мерц, який нещодавно вступив у суперечку з Трампом щодо війни в Ірані, подарував Трампу футбольну майку збірної Німеччини з ім’ям Трампа та номером 47. Трамп підняв її та посміхнувся для фотографії, після чого відклав убік.

Трампу подарували футболку та велосипед

Мерц опублікував фотографію в соціальних мережах і додав до неї коментар: "Зрештою, ми ж у одній команді".

Нагадаємо, Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" зустрівся з Дональдом Трампом і обговорив перспективи мирних переговорів із Росією.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на саміті G7-2026 заявив, що готовий повернутися до питання про Україну та мирні переговори. Заява пролунала під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.