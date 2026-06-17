Украина в обмен на Иран: в Politico раскрыли неформальную договоренность между Трампом и лидерами G7

Лидеры "Большой семерки" готовились к острому конфликту с президентом США Дональдом Трампом по поводу Ирана и войны в Украине, однако были удивлены готовностью Трампа усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

В свою очередь, Трампу нужна помощь союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном, пишет Politico.

По словам двух высокопоставленных дипломатов ЕС, после первого полного дня переговоров в рамках "Большой семерки" они оказались неожиданно оптимистичны в отношении своих отношений с Белым домом – и несколько менее обеспокоенными тем, не сойдет ли с рельсов решающий саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Турции.

Журналисты отметили, что начинают прорисовываться очертания соглашения, в соответствии с которым Трамп поддержит Европу в вопросе Украины в обмен на европейскую помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

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"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США — как в ходе официальных встреч, так и во время неформальных бесед в кулуарах мероприятий — вселяют в меня определенный оптимизм", — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Хотя дипломаты предостерегали от чрезмерного оптимизма, напоминая, что Трамп ранее уже менял свою позицию после проукраинских заявлений, они также разделили оценку немецкого лидера относительно трансатлантических отношений, несмотря на отдельные разногласия Трампа со многими лидерами стран G7.

Авторы материала подчеркнули, что перед саммитом Трамп вызвал волну беспокойства, заявив, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном позволит ему вновь сосредоточить внимание на мирном соглашении между Россией и Украиной.

В статье говорится, что опасения по поводу того, что президент США может свести на нет многомесячные усилия союзников Украины по усилению давления на Москву, усилили напряженность, связанную с войной в Иране, а также усугубили споры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Тот факт, что в воскресенье Трамп провел почти часовой телефонный разговор с Путиным, усилил эти опасения, намекнув на то, что он может вновь начать оказывать давление на Украину, чтобы та уступила территории и согласилась на невыгодную сделку", — говорится в материале.

Однако Трамп застал участников саммита врасплох, объявив после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским и другими лидерами, что США вновь введут санкции против нефтяного сектора России.

"Россия должна пойти на сделку", — подчеркнул президент США.

В то же время, как пишут журналисты, инициатива в отношении Украины имеет свою цену.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за переговорами лидеров, Трамп настаивал на том, чтобы его коллеги из "Большой семерки" поддержали его соглашение с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент Джей Ди Венс прибудет в Женеву для окончательного согласования соглашения о прекращении огня с Тегераном.

"Ему понадобятся ресурсы его союзников из "Большой семерки" и других стран… чтобы расчистить Ормузский пролив от мин. Взамен должна быть сделана определённая уступка в отношении Украины. Существуют очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам", — пояснил один из собеседников Politico.

В ответ лидеры "Большой семерки" дали понять, что готовы помочь, но при определенных условиях.

Авторы материала подчеркнули, что Владимир Зеленский также пришел подготовленным. В частности, обращаясь к верующим из окружения Трампа, президент Украины показал изображение горящего Успенского собора.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что Трамп стал более жестким по отношению к России после встреч с союзниками Украины.

"Фокус" также писал о том, что микрофоны на саммите G7 зафиксировали неформальные разговоры мировых лидеров.