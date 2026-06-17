Трамп стал более жестким по отношению к России после встреч с союзниками Украины, — Bloomberg

Европейские союзники Украины используют саммит "Большой семерки", чтобы убедить президента США Дональда Трампа более активно участвовать в решении вопроса о российско-украинской войне.

Среди участников саммита складывается общее мнение, что позиции Украины на фронте укрепляются, а Россия не способна добиться военной победы, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отметили, что ещё после встречи с Владимиром Путиным на Аляске в 2025 году Трамп был убеждён, что у Киева нет достаточных рычагов влияния и он должен согласиться на территориальные уступки ради прекращения боевых действий.

Однако во время саммита во французском Эвиане ситуация, похоже, начала меняться. Камеры запечатлели, как президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность организовать отдельную встречу с Трампом.

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Впоследствии Макрон организовал краткую встречу американского и украинского лидеров в кулуарах саммита. По данным одного из источников Bloomberg, Зеленский показал Трампу фотографии последствий российских ударов по Киеву, в частности поврежденного Успенского собора. Собеседник агентства утверждает, что это произвело впечатление на президента США.

После этого в расписании Трампа появилась отдельная встреча с Зеленским, которая изначально не планировалась.

Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что Россия должна заключить соглашение.

"Россия должна заключить соглашение. Всё это просто абсурд. Я сделаю всё, что смогу", — сказал он.

Bloomberg отмечает, что на этот раз президент США не повторял своих привычных призывов к Украине пойти на уступки.

Кроме того, Трамп не исключил возможности ужесточения санкций против Москвы после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что российская экономика несет серьёзные потери из-за войны, что сказывается на настроениях в Москве.

По информации агентства, президент Франции предложил Зеленскому остаться на саммите до его завершения, чтобы у того было больше возможностей для общения с другими лидерами, в частности с Трампом.

В то же время Bloomberg подчеркивает, что речь идет не об официальном изменении политики США, а о сигналах, которые могут свидетельствовать о постепенной эволюции позиции американского президента в отношении войны в Украине.

Напомним, что микрофоны на саммите G7 зафиксировали неформальные разговоры мировых лидеров.