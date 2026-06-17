Україна в обмін на Іран: в Politico розкрили неформальну угоду між Трампом та лідерами G7

Лідери "Великої сімки" готувались до гострого конфлікту з президентом США Дональдом Трампом щодо Ірану та війни в Україні, проте були здивовані готовністю Трампа посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Натомість Трамп потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном, пише Politico.

За словами двох високопоставлених дипломатів ЄС, після першого повного дня переговорів у рамках "Великої сімки" вони виявилися несподівано оптимістичними щодо своїх відносин із Білим домом – і дещо менш стурбованими тим, чи не зійде з рейок вирішальний саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в Туреччині.

Журналісти зазначили, що починають вимальовуватися обриси угоди, за якою Трамп підтримає Європу в питанні України в обмін на європейську допомогу в забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

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"Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США — як під час офіційних зустрічей, так і під час неформальних бесід на полях заходів — вселяють у мене певний оптимізм", — сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Хоча дипломати застерігали від надмірного оптимізму, нагадуючи, що Трамп раніше вже змінював свою позицію після проукраїнських заяв, вони також поділили оцінку німецького лідера щодо трансатлантичних відносин, незважаючи на окремі суперечки Трампа з багатьма лідерами країн G7.

Автори матеріалу підкреслили, що перед самітом Трамп викликав хвилю занепокоєння, заявивши, що угода між Вашингтоном і Тегераном дозволить йому знову зосередити увагу на мирній угоді між Росією та Україною.

В статті йдеться, що побоювання, що президент США може звести нанівець багатомісячні зусилля союзників України щодо посилення тиску на Москву, посилили напруженість, пов’язану з війною в Ірані, а також поглибити суперечки з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Той факт, що в неділю Трамп провів майже годинну телефонну розмову з Путіним, посилив ці побоювання, натякнувши на те, що він може знову почати тиснути на Україну, щоб та віддала території та погодилася на невигідну угоду", — йдеться у матеріалі.

Проте Трамп застав учасників саміту зненацька, оголосивши після 70-хвилинної зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими лідерами, що США знову введуть санкції проти нафтового сектору Росії.

"Росія має піти на угоду", — наголосив президент США.

Водночас, як пишуть журналісти, ініціатива щодо України має свою ціну.

За словами двох високопоставлених дипломатів, які стежили за переговорами лідерів, Трамп наполягав на тому, щоб його колеги з "Великої сімки" підтримали його угоду з Іраном та запропонували допомогу в розмінуванні Ормузької протоки до того, як віцепрезидент Джей Ді Венс прибуде до Женеви для остаточного узгодження угоди про припинення вогню з Тегераном.

"Йому знадобляться ресурси його союзників із "Великої сімки" та інших країн… щоб очистити Ормузьку протоку від мін. Натомість має бути певна поступка щодо України. Існують дуже сильні очікування, що він підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам", — пояснив один із співрозмовників Politico.

У відповідь лідери G7 дали зрозуміти, що готові допомогти, але за певних умов.

Автори матеріалу підкреслили, що Володимир Зеленський також прийшов підготовленим. Зокрема, звертаючись до віруючих членів оточення Трампа, президент України показав зображення палаючого Успенського собору.

Нагадаємо, видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп став жорсткішим до Росії після зустрічей із союзниками України.

Фокус також писав про те, що мікрофони на саміті G7 зафіксували неформальні розмови світових лідерів.