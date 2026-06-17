Україна в обмін на Ормузьку протоку: як саміт G7 може змінити хід російсько-української війни

Напередодні саміту G7 у Європі побоювалися, що Дональд Трамп спробує схилити Україну до поступок заради угоди з Путіним. Однак підсумок переговорів виявився протилежним: мова зайшла про нові санкції проти Росії, ліцензії на виробництво зброї для України та посилення військової допомоги Києву. Чому світові лідери заговорили про можливий дипломатичний перелом уже цього літа, з'ясовував Фокус.

Лідери G7 готувалися до складної розмови з Дональдом Трампом щодо питань України та Ірану, однак американський президент несподівано продемонстрував готовність посилити тиск на Путіна. При цьому самому Трампу необхідна підтримка союзників для реалізації власних планів на Близькому Сході. На цьому тлі саміт може стати майданчиком для своєрідного обміну політичними поступками, де Україна та ситуація навколо Ірану виявилися тісно пов’язаними.

Європейські союзники України використовують саміт G7, щоб переконати Трампа активніше брати участь у врегулюванні російсько-української війни. Серед учасників зустрічі дедалі частіше лунає думка, що позиції України на фронті залишаються стійкими, тоді як Росія не здатна досягти вирішального військового успіху, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Після першого дня переговорів європейські дипломати несподівано стали більш оптимістичними. Учасники дискусій зазначають, що побоювань щодо майбутнього саміту НАТО стало помітно менше. За словами джерел агентства, поступово вимальовується можлива схема домовленостей: Трамп демонструє значну підтримку європейської позиції щодо України, а союзники допомагають Вашингтону в питаннях безпеки Ормузької протоки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його переговори з Трампом дають підстави для обережного оптимізму. Дипломати визнають, що американський президент вже не раз змінював свою позицію щодо ключових питань, проте загалом поділяють позитивну оцінку підсумків перших зустрічей.

Напередодні саміту багато європейських лідерів були стурбовані заявами Трампа про те, що можлива угода з Іраном дозволить йому зосередитися на досягненні мирної угоди між Росією та Україною. Додаткові питання викликала майже годинна телефонна розмова Трампа з Путіним, що відбулася в неділю. У європейських столицях побоювалися, що Вашингтон може посилити тиск на Київ з метою домогтися територіальних поступок.

Однак подальший розвиток подій виявився несподіваним. Після зустрічі з Володимиром Зеленським та лідерами країн G7 Трамп заявив про готовність запровадити нові санкції проти російського нафтового сектору та наголосив, що "Росія має піти на угоду".

Водночас підтримка України може бути частиною ширшої дипломатичної стратегії. Трамп звернувся до союзників із проханням підтримати його ініціативи щодо Ірану та сприяти забезпеченню безпеки судноплавства в Ормузькій протоці напередодні візиту віцепрезидента США до Женеви.

"Натомість має бути поступка щодо України. Існують великі сподівання, що він підтримає Україну", — пояснив дипломат.

Лідери G7 дали зрозуміти, що готові розглянути такий варіант співпраці, однак за умови дотримання низки умов.

До зустрічі з американським президентом підготувався й Володимир Зеленський. За інформацією джерел, у розмові з представниками релігійного оточення Трампа він продемонстрував зображення палаючого Успенського собору, акцентуючи увагу на наслідках російської агресії для української культурної та духовної спадщини.

Загалом країни G7 підтвердили намір збільшувати військову допомогу Україні. Йдеться про постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, озброєння великої дальності та іншої військової техніки. У підсумкових документах саміту лідери відзначили стійкість України, її здатність продовжувати опір та наявність позитивної динаміки на окремих ділянках фронту.

Крім того, країни "Великої сімки" висловили готовність розширювати ліцензування спільного військового виробництва на території України та підтвердили намір підтримувати українську енергетичну систему напередодні наступної зими.

Окрему увагу учасники саміту приділили посиленню економічного тиску на Росію. Зокрема, обговорюються додаткові обмеження щодо нафтогазового сектору, який залишається одним із ключових джерел доходів російського бюджету.

Україна домоглася продовження та посилення підтримки

За підсумками саміту видно, що курс на підтримку України зберігається і навіть посилюється. Про це свідчать заяви самого Зеленського, лідерів країн G7, представників делегацій, а також положення спільного підсумкового документа. Зокрема, обговорюється питання надання Україні ліцензій на виробництво окремих видів озброєння, що може стати важливим кроком для розвитку власного оборонного комплексу, зазначає у коментарі Фокусу політолог Володимир Фесенко.

"Зеленський говорить про систему ППО Patriot, про ракети-перехоплювачі, але цілком імовірно, що в заяві йдеться й про далекобійну зброю. Це можуть бути ракети, які можна використовувати для ударів по Росії. Це теж важливий момент. І загалом була помітна позитивна атмосфера щодо України", — підкреслює Фесенко.

Серед позитивних моментів політолог зазначає, що було проведено окрему сесію, на якій виступив Зеленський, причому в головний день роботи саміту, зранку — дочекалися, коли завершиться зустріч Зеленського з Трампом, і після цього Зеленський розповів про ситуацію на фронті, про ситуацію в Україні, а далі вже обговорювалися конкретні питання, як можна допомогти Україні.

"Ну і, як я розумію, зустріч із Трампом пройшла досить позитивно. Конкретних рішень не було — над ними ще доведеться попрацювати. Я маю на увазі рішення щодо ліцензії на зброю, думаю, це буде одним із головних пріоритетів, той самий зимовий пакет тощо. Але загальні політичні рішення були ухвалені та зафіксовані у спільному комюніке G7", — зазначив політолог.

Сигнал для Москви від G7

Незважаючи на те, що в заяві немає закликів до переговорів, припинення вогню чи мирного врегулювання, а акцент зроблено виключно на військовій підтримці Києва та санкціях проти Москви, політолог Олег Постернак вважає, що мирного врегулювання можна очікувати вже цього літа. На його думку, саміт показав, що Трамп уже не та людина, яка дозволить Путіну змусити Україну поступитися за допомогою дипломатії.

"Це був перший саміт міжнародного рівня, який відкриває реальну можливість для перспектив мирного врегулювання. Я кажу це зі стовідсотковою впевненістю. Локальні переломи на фронті на користь України, але, повторюю, локальні, не докорінні й не стратегічні, за умови правильного підходу можуть стати великим переломом для дипломатії", — розповідає Фокусу політолог.

І Україна, за словами Постернака, по-перше, знову привертає увагу Трампа до українсько-російської війни. По-друге, отримує перспективу надання Америкою ліцензій на балістичну програму. По-третє, відновлюється єдність і координація між країнами Європи та США.

"Це зафіксовано, наприклад, у заяві, де йдеться про підтримку Європою зусиль Трампа щодо "розблокування" Ормузької протоки, а натомість США готові дотримуватися єдиної американо-європейської лінії підтримки України. Це дуже важливий принциповий момент. Нам, можливо, вдасться здійснити цей великий перелом у дипломатії. І тут потрібно ще раз підкреслити: лише завдяки неймовірним зусиллям наших Збройних сил — як на лінії фронту, так і завдяки нашій ракетно-дроновій програмі, яка зараз, скажімо так, переносить війну на російську територію", — зазначає політолог.

На саміті було надіслано чіткий сигнал Путіну про те, що Америка не буде тиснути на Україну заради інтересів Путіна. І вже цього літа можна очікувати значного прориву на шляху до миру.

"Недарма ж Марк Рютте сказав, що відкривається коридор для мирного врегулювання. Він не просто так це сказав. Швидше за все, він має для цього певну налаштованість. Я думаю, літо. Літо — головний показник, який продемонструє можливості дипломатії щодо мирного врегулювання", — підкреслив Постернак.

У свою чергу Фесенко звернув увагу на цікавий момент: не було прямих заяв чи закликів щодо мирних переговорів. Але якщо прочитати підсумковий документ та заяви, які лунали, — це одразу впадає в око.

"По суті, G7, включаючи й Трампа, сформулювали такий сигнал для Путіна: або Москва погоджується на реальні переговори з урахуванням зміцнених позицій України, або підтримка України посилюватиметься й зберігатиметься. Зокрема, йшлося про зимовий пакет. Тобто розглядається варіант, що війна може затягнутися й на зиму, але сигнал чіткий — посилення підтримки України. І Кремль має розуміти: якщо не буде згоди на мир, значить, підтримка України посилюватиметься, а також посилюватиметься тиск на Росію. Ось така альтернатива, яка була фактично сформульована G7", — зазначив політолог.

За словами Фесенка, ситуація змінилася не на користь Росії, а скоріше на користь України, і Москва має з цим змиритися. Є впевненість, що будуть докладені зусилля для відновлення переговорів про мир, якщо Росія буде до них готова.

Президент України також заявив, що обговорював із лідерами G7 деякі пропозиції щодо введення додаткових санкцій проти Росії, зокрема стосовно її тіньового флоту.

Також видання Фокус повідомляло, що мікрофони на саміті G7 зафіксували неформальні розмови світових лідерів.