Осінь цього року: у Fire Point анонсували удари по РФ українською балістикою

Перші балістичні ракети українського виробництва полетять до Росії вже цієї осені.

Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив Денис Штіллерман, головний конструктор і керівник компанії Fire Point. Однак він не уточнив, у якому місяці це відбудеться, пояснивши, що все залежить від результатів тестів.

"Наше завдання зараз — пропалити двигун, перевірити, чи нічого не руйнується в конструкції, чи ТЗП (теплозахисне покриття, — прим. авт.) тримається, чи критика не руйнується, чи двигун працює належним чином. Далі ми одразу ж здійснюємо тестовий політ, перевіряємо, чи все працює відповідно до польотного завдання, і далі вже починаються польоти на територію Росії. Військові визначатимуть, куди саме, але я думаю, це вже будуть якісь значущі цілі", — відповів він.

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На уточнювальне запитання Гордона про те, коли саме це станеться, гість ефіру відповів коротко:

"Осінь. Осінь цього року".

Щодо кількості ракет, які Україна зможе виробляти щомісяця, Штіллерман зазначив, що все залежить від фінансування:

"Ми будуємо інфраструктуру, яка дозволяє максимально розширювати масштаби. На превеликий жаль, у нас недостатньо фінансування. Досі всі гроші, які нам надходять, — з цих 90 мільярдів (євро, — прим. ред.) — до бюджету надходять лише копійки. В основному всі ці гроші витрачаються на території Євросоюзу для того, щоб створювати якісь спільні виробництва".

За умови наявності необхідної суми, мегаплан українського виробника — вийти на три балістичні ракети на день, додав керівник Fire Point.

Нагадаємо, компанія Fire Point вперше продемонструвала ракету FP-7.x, призначену для перехоплення російських балістичних ракет.

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