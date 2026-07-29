Штилерман из Fire Point показал пуск таинственной ракеты: в сети предполагают, что это FP-7 (фото)

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман продемонстрировал запуск неназванной украинской ракеты.

Соответствующие фото он опубликовал 29 июля в соцсетях с краткой подписью "Красота".

Запуск дрона в Рязани Фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X

Запуск неназванной ракеты по России Фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X

Кроме того, компания Fire Point подтвердила, что именно украинские БПЛА FP-1 нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и логистическому хабу Wildberries возле села Тюшево в Рязанской области.

На фото виден запуск дронов FP-1 и неназванной ракеты. Канал In Factum предполагает, что это может быть либо баллистическая ракета FP-7, либо ракета-перехватчик FP-7x.

Дрон готовится к запуску в Рязани Фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод, принадлежащий "Роснефти", способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков топлива для центральных регионов России.

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А логистический хаб Wildberries в Рязани является одним из крупных центров обработки, сортировки и распределения товаров маркетплейса, в том числе и военного назначения. Через подобные комплексы ежедневно проходят сотни тысяч отправлений, а сама сеть Wildberries является важной составляющей потребительской экономики РФ.

Ранее Денис Штилерман говорил, что занимается разработкой украинской баллистики.

Украинские баллистические ракеты FP-9 — что известно

В апреле 2026 года на выставке в польском Жешуве впервые был представлен макет украинской баллистической ракеты FP-9. Согласно заявленным характеристикам, её дальность составляет 855 км, а вес боеголовки — 800 кг.

Также известно, что FP-9 имеет длину около 9,5 метра, а максимальный диаметр составляет 1,1 метра. Таким образом, она будет больше российской баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", габариты которой составляют 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.

Кроме того, Штилерман пообещал, что в скором времени Украина сможет нанести удар по России с помощью отечественных баллистических ракет.

Напомним, что украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой и производством оружия, впервые продемонстрировала антибаллистическую ракету FP-7.x.

Первые сведения о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9 появились в сети осенью 2025 года. СМИ установили, что ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км и будет в некоторой степени похожа на ATACMS, а FP-9 — около 880 км и сможет долететь до Москвы.