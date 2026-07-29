Штілерман з Fire Point показав пуск таємничої ракети: в мережі припускають, що це FP-7 (фото)

Головний конструктор та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман показав запуск неназваної української ракети.

Відповідні фото він опублікував 29 липня у соцмережах з коротким підписом "Краса".

Запуск дрона по Рязані Фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X

Запуск неназваної ракети по Росії Фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X

Також компанія Fire Point підтвердила, що саме українські БПЛА FP-1 уразили Рязанський нафтопереробний завод та логістичний хаб Wildberries біля села Тюшево у Рязанській області.

На фото видно запуск дронів FP-1 та неназваної ракети. Канал In Factum припускає, що це може бути або балістична FP-7, чи то ракета-перехоплювач FP-7x.

Дрон готується до запуску по Рязані Фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Завод, що належить "Роснефті", здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо. Він входить до числа ключових постачальників пального для центральних регіонів Росії.

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А логістичний хаб Wildberries у Рязані є одним із великих центрів обробки, сортування та розподілу товарів маркетплейса в тому числі і воєнного призначення. Через подібні комплекси щодня проходять сотні тисяч відправлень, а сама мережа Wildberries є важливою складовою споживчої економіки РФ.

Раніше Денис Штілерман казав, що розробляє українську балістику.

Українські балістичні ракети FP-9 — що відомо

У квітні 2026 року на виставці в польському Жешуві вперше продемонстрували макет української балістичної ракети FP-9. Згідно із заявленими характеристиками, вона має дальність 855 км і боєголовку вагою 800 кг.

Також відомо, що FP-9 має довжину близько 9,5 метра, а максимальний діаметр становить 1,1 метра. Отже, вона буде більшою за російську балістичну ракету 9М723 ОТРК "Іскандер", габарити якої становлять 7,2 метра завдовжки та 0,95 метра в діаметрі.

Також Штілерман обіцяв, що незабаром Україна зможе завдати удару по Росії вітчизняними балістичними ракетами.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point, що займається розробкою та виробництвом зброї, вперше продемонструвала антибалістичну ракету FP-7.x.

Перша інформація про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9 з'явилася у мережі восени 2025 року. Медіа встановили, що ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км і дещо схожа на ATACMS, а FP-9 — близько 880 км і зможе дістатись до Москви.