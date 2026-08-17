Чи встигнуть до зими: Федоров сказав, коли Україна отримає власну балістику (відео)

Ексміністр оборони Михайло Федоров висловився щодо терміну, протягом якого Україна може отримати балістичні ракети для ударів по Росії. Зі слів Федорова, ідеться про термін близько шести місяців. Які нові заяви озвучив колишній глава оборонного відомства?

Тези Федорова щодо балістики та щодо подальшого ходу війни пролунали під час інтерв'ю медіа CBS News. Під час розмови з журналістом ексміністр відповів на питання, коли світ побачить перші ураження балістичних ракет України по території РФ. Федоров сказав, що це станеться через 3-6 місяців [орієнтовно, ідеться про дедлайн у грудні 2026-січні 2027 року — ред.].

Балістика України — коментар Федорова див. з 5:50

У інтерв'ю експосадовець також зауважив, що під час його перебування на посаді темпи розробки української балістики дещо прискорились. З його слів, перший удар може відбутись до кінця 2026 року, ідеться у матеріалі CBS News.

"Звичайно [вірю, що Україна матиме власну балістичну ракету], на 100%, але нам потрібен час", — сказав Федоров.

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Інші тези, озвучені Федоровим, стосувались подальшого перебігу війни та воєнних технологій. Серед іншого, ексміністр сказав, що на новому етапі війни бої перетворяться на автономному протистояння дронів та роботів: наголосив, що армії слід змінити доктрини війни з огляду на розвиток технологій. Крім того, Україна змогла перехопити ініціативу у РФ завдяки далекобійним ударам, пролунало в інтерв'ю, та виграє перегони у розвитку технологій. Федоров також віддав належне мільярдеру Ілону Маску та терміналам Starlink, які використовуються ЗСУ. На думку експосадовця, Маск — це "найважливіша технологічна людина і підприємець з усього світу для нашої країни".

Балістика України — деталі

Зазначимо, про балістику України не раз висловлювався головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. Штілерман спершу говорив про дві балістичні ракети FP-7 та FP-9, які летітимуть по балістичній траєкторії. FP-7, згідно з попереднім планом, мала летіти на відстань 300 км, а FP-9 — близько 850 км. Орієнтовна дата, коли Україна матиме балістику, залежала від постачання певних компонентів від партнерів та від інших факторів: наприклад, від ракетного палива українського виробництва. Згодом з'явились заяви, що FP-7 стане ракетою ППО, а перша FP-9 справді полетить на Москву. Орієнтовні терміни, про які говорили влітку, — це осінь-зима 2026 року.

Нагадуємо, директорка Fire Point Ірина Терех висловилась про ще одну балістичну ракету України — про ракету "Сапсан", яка влітку, ймовірно, проходила в випробування після покращення.