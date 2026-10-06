Более 100 БПЛА на Москву и пожар в области: что известно о последствиях массированной атаки дронов (видео)

В ночь на 6 октября Московская область в России подверглась массированной атаке беспилотников. Власти заявляют о нападении как минимум 650 дронов, из которых более 100 летели в сторону российской столицы.

Всего в период с 20:30 5 октября до 5 утра 6 октября в сторону Москвы двигались не менее 105 дронов. Их российская противовоздушная оборона якобы уничтожила в окрестностях Москвы, сообщил ранним утром мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, в результате атаки было зафиксировано "падение обломков", однако разрушений или других последствий якобы не произошло.

Собянин отчетался о массированной атаке дронов на Москву и область Фото: Скрін

В то же время в сети пишут о другом. По данным мониторинговых каналов, в подмосковных Котельниках, расположенных недалеко от Кремля, российская ПВО "отработала" по жилому многоэтажному дому, направив с помощью средств радиоэлектронной борьбы дрон в здание.

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В Московской области после атаки дронов горит крупная ЛПДС

OSINT-каналы ранним утром сообщили о масштабном пожаре в Константиново Московской области РФ. По данным аналитиков, горит линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская".

"Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская" (крупнейшая нефтебаза и диспетчерский пункт магистральных нефтепродуктов в Московском регионе РФ, вблизи посёлка Володарского, села Константиново)", — пишут аналитики.

Кадры пожара на ЛПДС "Володарская" после атаки дронов 6 октября

По состоянию на 05:30, как сообщили OSINT-каналы, станция продолжала гореть. По словам очевидцев, там горят как минимум два резервуара. В то же время на момент публикации официальных данных об атаке на этот объект не было.

Кадры пожара на ЛПДС "Володарская"

Напомним, из-за массированной атаки беспилотников в ночь на 6 октября все крупные московские аэропорты приостановили работу.

Кроме того, на днях в российском городе Калуге подвергся нападению завод, производящий ракеты "Искандер" и Х-101.