Понад 100 БпЛА на Москву і пожежа в області: що відомо про наслідки масованої атаки дронів (відео)
Упродовж ночі 6 жовтня Московську область у Росії масовано атакували безпілотники. Влада заявляє про атаку щонайменше 650 дронів, з яких понад 100 летіли на російську столицю.
Загалом у період з 20:30 5 жовтня до 5 ранку 6 жовтня у бік Москви рухалися щонайменше 105 дронів. Їх російська протиповітряна оборона нібито знищила на околицях Москви, повідомив під ранок мер міста Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.
За даними Собяніна, внаслідок атаки було зафіксовано "падіння уламків", однак руйнувань чи інших наслідків нібито не трапилося.
Водночас у мережі пишуть про інше. За даними моніторингових каналів, у підмосковних Котельниках, що розташовані неподалік від Кремля, російська ППО "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці, скерувавши за допомогою засобів радіоелектронної боротьби дрон у будівлю.
У Московській області після атаки дронів палає велика ЛВДС
OSINT-канали під ранок повідомили про масштабну пожежу у Константиново Московської області РФ. За даними аналітиків, палає лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська".
"Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська" (найбільша нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні РФ, поблизу селища Володарського, села Константиново)", — пишуть аналітики.
Станом на 05:30, як розповіли OSINT-канали, станція продовжувала палати. За даними очевидців, там горять щонайменше два резервуари. Водночас офіційних даних про атаку на цей об'єкт на момент публікації не було.
Нагадаємо, через масовану атаку безпілотників у ніч на 6 жовтня усі великі московські аеропорти призупинили роботу.
Також днями у російській Калузі під атакою опинився завод, що виробляє ракети "Іскандер" і Х-101.