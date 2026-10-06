Понад 100 БпЛА на Москву і пожежа в області: що відомо про наслідки масованої атаки дронів (відео)

Упродовж ночі 6 жовтня Московську область у Росії масовано атакували безпілотники. Влада заявляє про атаку щонайменше 650 дронів, з яких понад 100 летіли на російську столицю.

Загалом у період з 20:30 5 жовтня до 5 ранку 6 жовтня у бік Москви рухалися щонайменше 105 дронів. Їх російська протиповітряна оборона нібито знищила на околицях Москви, повідомив під ранок мер міста Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За даними Собяніна, внаслідок атаки було зафіксовано "падіння уламків", однак руйнувань чи інших наслідків нібито не трапилося.

Собянін відзвітував про масовану атаку дронів на Москву та область Фото: Скрін

Водночас у мережі пишуть про інше. За даними моніторингових каналів, у підмосковних Котельниках, що розташовані неподалік від Кремля, російська ППО "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці, скерувавши за допомогою засобів радіоелектронної боротьби дрон у будівлю.

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У Московській області після атаки дронів палає велика ЛВДС

OSINT-канали під ранок повідомили про масштабну пожежу у Константиново Московської області РФ. За даними аналітиків, палає лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська".

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська" (найбільша нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні РФ, поблизу селища Володарського, села Константиново)", — пишуть аналітики.

Кадри пожежі на ЛВДС "Володарська" після атаки дронів 6 жовтня

Станом на 05:30, як розповіли OSINT-канали, станція продовжувала палати. За даними очевидців, там горять щонайменше два резервуари. Водночас офіційних даних про атаку на цей об'єкт на момент публікації не було.

Кадри пожежі на ЛВДС "Володарська"

Нагадаємо, через масовану атаку безпілотників у ніч на 6 жовтня усі великі московські аеропорти призупинили роботу.

Також днями у російській Калузі під атакою опинився завод, що виробляє ракети "Іскандер" і Х-101.