Вибухи у Калузі: під прицілом міг опинитися завод ракет Іскандер і Х-101

У Калузі вночі пролунала серія вибухів, а українська розвідка раніше пов’язувала місцевий завод із виробництвом електроніки для російських ракет.

У ніч проти 3 жовтня 2026 року в Калузі, Росія, пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Згодом стало відомо, що ціллю атаки стало підприємство АТ "Восход", також відоме як Калузький радіоламповий завод, яке працює з електронними компонентами для російського військово-промислового комплексу. Про можливе влучання на територію підприємства повідомив OSINT-проєкт Supernova+.

Судячи з відеозаписів, що потрапили в мережу та свідчення місцевих мешканців, на які спирається Supernova+, на території заводу спалахнула пожежа. При цьому незалежно встановити масштаб пошкоджень заводу наразі неможливо. Так само немає підтверджених даних про те, яка саме частина підприємства могла бути пошкоджена.

Видео дня

До речі, судячи з відео, для ураження об'єкта могли використати крилаті ракети або українські безпілотники з реактивним двигуном, адже перед самими вибухами виразно чутно характерний звук їхньої роботи. Разом з тим, офіційного підтвердження з боку українського командування щодо проведення цієї операції станом на момент публікації немає.

Що відомо про нічну атаку на Калугу

Вранці 3 жовтня російські джерела повідомили про атаку безпілотників на Калузьку область.

Губернатор регіону Владислав Шапша заявив в своєму Telegram-каналі, що російська ППО нібито знищила над Калугою, а також Жуковським, Ізносковським та Малоярославецьким муніципальними округами 13 БПЛА.

За його словами, внаслідок атаки в Калузі були пошкоджені багатоквартирні будинки. Попередньо повідомлялося також про людей, які отримали незначні травми уламками скла. Госпіталізація, за твердженням губернатора, не знадобилася.

Російське Міноборони згодом заявило про знищення загалом 218 українських безпілотників над територією РФ та окупованими територіями в ніч на 3 жовтня.

Яке підприємство могло бути ціллю

На тлі нічної атаки в мережі з'явилися твердження, що одним із можливих об'єктів удару могло бути підприємство російського військово-промислового комплексу "Калужский радиоламповый завод", який нині працює як АТ "Восход".

Пост жителя Калуги про об"єкт удару в ніч проти 3 жовтня Фото: Скриншот

За даними українського державного порталу "Війна і санкції" при ГУР Міноборони України, завод "Восход" — це не просто промисловий майданчик, а ключовий виробник високоточної мікроелектроніки для російської зброї. Понад 90% усієї продукції підприємства постачається безпосередньо для потреб армії РФ.

Завод виготовляє електронну начинку, без якої російські ракети просто не зможуть летіти:

Для крилатих ракет Х-101: підприємство постачає операційні підсилювачі для обчислювальних блоків та аналогові ключі, які входять до складу електронних блоків ракети.

підприємство постачає операційні підсилювачі для обчислювальних блоків та аналогові ключі, які входять до складу електронних блоків ракети. Для ракет "Іскандер-К": тут виробляють магістральні передавачі бортового обчислювача "Заря-61М", а також компоненти для інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4.

тут виробляють магістральні передавачі бортового обчислювача "Заря-61М", а також компоненти для інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4. Для балістики "Іскандер-М": "Восход" виготовляє спеціалізовані мікросхеми РУД20.

Крім того, завод займається обслуговуванням бронетехніки: виготовляє установки для хімічного очищення стволів танкових гармат Т-72 та прилади перевірки генераторів для БМП-2 й БМП-3. Також підприємство постачає обладнання для механічної фіксації підривачів артилерійських боєприпасів різних калібрів.

А ще в Калузі працює АТ "Тайфун" — підприємство оборонної промисловості, яке спеціалізується, зокрема, на радіолокаційній та радіоапаратурі.

Прогалини в міжнародних санкціях

Україна запровадила санкції проти "Восходу" за указом № 227/2023 від 15 квітня 2023 року строком на десять років. Попри це, підприємство досі відсутнє у санкційних списках США, Євросоюзу та Великої Британії. Загалом майже половина з 155 підприємств російського холдингу "Роселектроніка" продовжує працювати без західних обмежень.

Таким чином, подібні удари Сил оборони на сьогоднішній день являються найефективнішим способом зупинити конвеєр російського військово-промислового комплексу.

Зазначимо, що інформація про безпосереднє ураження заводу та масштаби його пошкодження потребує подальшого підтвердження. Російська влада офіційно повідомила про атаку БПЛА та пошкодження житлових будинків у Калузі, але про ураження конкретно "Калузького радіолампового заводу" не заявляла.

Нагадаємо, у російській Калузі вранці 3 жовтня пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників, а місцеві жителі повідомили про роботу ППО. На оприлюднених кадрах видно пошкоджені багатоповерхівки, однак причини пошкоджень та обставини інциденту потребують уточнення.

Раніше Фокус повідомляв про те, як українські сили уразили два оборонні заводи в Росії. За словами Володимира Зеленського, українські сили застосували далекобійні засоби по об’єктах у Калузькій та Орловській областях.