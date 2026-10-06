Аеропорти не працюють, ППО не вщухає: Москву та область масовано атакують дрони (відео)

У ніч на 6 жовтня у Москві та Московській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон сколихнула масштабна атака безпілотників, яка паралізувала роботу аеропортів.

Ударні дрони залітають у Московську область з низки різних напрямків одночасно. Велика кількість БпЛА летить у бік російської столиці, на околицях якої активно працює протиповітряна оборона. Про атаку повідомили OSINT-канали з посиланням на дані очевидців.

"Московська область під масованою атакою БпЛА. Ударні дрони заходять у регіон одразу з різних напрямків", — пишуть аналітики.

Кадри нічної атаки дронів на Московську область

Очевидці також повідомили про велику кількість вибухів у різних куточках Московської області. Через загрози у небі активно працює російська ППО, стверджують у мережі.

Мер Москви Сергій Собянін також повідомив близько 02:30 про нібито збиття щонайменше 13 дронів, які рухалися у бік російської столиці. Через кілька хвилин він написав у своєму каналі про збиття ще 15 дронів на околицях Москви.

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"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — розповів Собянін, не надавши інших подробиць атаки.

Станом на 03:30 кількість дронів, які летіли на Москву, становила 57.

Кадри вибухів у Московській області цієї ночі

"Росавіація" на тлі масштабної атаки повідомила про тимчасове припинення роботи одразу трьох великих аеропортів Москви — "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво". Летовища тимчасово не відпускають і не приймають літаки.

Під ударом міг опинитися Московський НПЗ

Близько 03:00 з'явилися дані про те, який саме об'єкт став ціллю нічної атаки на Московську область. За даними моніторингових каналів, які потребують підтвердження, це Московський НПЗ, розташований у Капотні.

"Сили оборони завдали удару по Московському НПЗ у Капотні", — пишуть аналітики.

Водночас офіційних даних про влучання по Московському НПЗ на момент публікації не було. У мережі поширили кадри атаки на завод, проте згодом з'ясувалося, що вони архівні.

Варто зазначити, що Московський НПЗ у Капотні — це дочірня компанія російського "Газпрому" — "Газпромнефть — Московський НПЗ". Потужності заводу складають близько 11–11,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує близько 40% ринку пального Москви та до 70% потреб Московської області в бензині й авіагасі.

Нагадаємо, 4 жовтня Міністерство оборони повідомило, що Україна вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ.

Також у ніч на 4 жовтня дрони уразили військовий аеродром "Ханська" у російській Адигеї.