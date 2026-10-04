Носії КАБів: СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї

Уночі був атакований військовий аеродром "Ханська" у російській Адигеї. Відстань до цілі від кордону становить близько 500 км.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" у ніч на 4 жовтня уразили два дороговартісних російських винищувача та склад боєприпасів. Про це інформує пресцентр СБ України.

Зокрема, пошкодження отримали сучасний багатоцільовий винищувач Су-35 вартістю близько $100 млн та ключовий винищувач-бомбардувальник російських ВКС, Су-34 вартістю близько $50 млн.

Обидва уражених літаки, пояснили у СБУ, є носіями керованих авіаційних бомб, які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

Також СБУ поцілили по склад боєприпасів на території аеродрому.

"СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах РФ, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України. Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді", — йдеться у повідомленні спецслужби.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус писав про прольоти дронів та серію вибухів на військовому аеродромі "Ханська" біля російського міста Майкоп. На летовищі було зафіксовано пожежу.

У ніч проти 17 вересня українські Сили оборони завдали удар по військовому аеродрому "Ростов-Центральний". Було підтверджено ураження шести повітряних суден противника.

А наприкінці серпня дрони завітали до військового аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї. На ньому розміщений центр підготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ.

Також нагадаємо, що у ніч на 28 серпня безпілотники атакували Саратовську область Росії. Під ударом опинився військовий аеродром "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники.