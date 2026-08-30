Дрони атакували аеродром в Єйську: в місті лунають вибухи та вторинна детонація (відео)

В російському Єйську лунають вибухи після атаки дронів. За свідченнями місцевих, дрони атакували місцевий аеродром, який використовують російські окупанти для обстрілів України.

Моніторингові пабліки вказують, що у місті лунають прольоти дронів, гучні вибухи, а також невдалу роботу місцевої ППО. Про це повідомляє проєкт "Крымский ветер".

Зі слів місцевих, в околицях почалися вибухи. Також пабліки вказують, що пролунали дві хвилі детонації: коротка тривалістю в одну хвилину, а потім — протягом наступної години лунали інтенсивні вибухи.

Згодом осінтери виявили за геолокацією точне місце — аеродром ПКС РФ "Єйськ". Також на супутникових знімках NASA Firms помітні два великих джерела займання, які утворилися після вибухів і вторинної детонації.

Супутники НАСА зафіксували два великих джерела пожежі в Єйську Фото: FIRMS NASA

Наразі місцева влада не прокоментувала факти вибуху та його наслідки. Тим часом на місці вибухів триває велика пожежа.

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"NASA FIRMS знову оновила карту пожеж. Судячи з усього, удар був потужним. Місцеві жителі також повідомляють, що влучання сталися не лише безпосередньо по аеродрому, а й по військовому містечку", — пишуть моніторингові пабліки.

Раніше Фокус повідомляв про нічні вибухи в Брянську. За попередньою версією, влучання сталося після атаки дронів в один з об'єктів складського типу.

Згодом стало відомо, що дрони вночі 30 серпня атакували НПЗ у Ленінградській області. Місцеві мешканці говорять про займання на об'єкті нафтової промисловості.