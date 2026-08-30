Дроны атаковали аэродром в Ейске: в городе слышны взрывы и вторичные детонации (видео)

В российском Ейске раздаются взрывы после атаки дронов. По словам местных жителей, дроны атаковали местный аэродром, который российские оккупанты используют для обстрелов Украины.

Мониторинговые группы сообщают, что в городе слышны пролеты дронов, громкие взрывы, а также неэффективная работа местной ПВО. Об этом сообщает проект "Крымский ветер".

По словам местных жителей, в окрестностях начались взрывы. Также в группах в соцсетях отмечается, что раздались две волны взрывов: короткая, длившаяся одну минуту, а затем — в течение следующего часа раздавались интенсивные взрывы.

Впоследствии специалисты по геолокации определили точное местоположение — аэродром ВКС РФ "Ейск". Кроме того, на спутниковых снимках NASA Firms видны два крупных очага возгорания, образовавшиеся в результате взрывов и вторичной детонации.

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Спутники НАСА зафиксировали два крупных очага пожара в Ейске Фото: FIRMS NASA

На данный момент местные власти не прокомментировали факты взрыва и его последствия. Тем временем на месте взрывов продолжается крупный пожар.

"NASA FIRMS вновь обновила карту пожаров. Судя по всему, удар был мощным. Местные жители также сообщают, что удары пришлись не только непосредственно по аэродрому, но и по военному городку", — пишут мониторинговые паблики.

Ранее Фокус сообщал о ночных взрывах в Брянске. По предварительной версии, взрывы произошли в результате атаки дронов на один из складских объектов.

Впоследствии стало известно, что ночью 30 августа дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области. Местные жители сообщают о возгорании на объекте нефтяной промышленности.