Носители КАБов: СБУ поразила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее

Ночью был атакован военный аэродром "Ханская" в российской Адыгее. Расстояние до цели от границы составляет около 500 км.

В ночь на 4 октября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" поразили два дорогостоящих российских истребителя и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В частности, повреждения получили современный многоцелевой истребитель Су-35 стоимостью около 100 млн долларов и ключевой истребитель-бомбардировщик российских ВКС — Су-34 стоимостью около 50 млн долларов.

Оба поврежденных самолета, как пояснили в СБУ, являются носителями управляемых авиационных бомб, которые противник массово применяет на линии фронта и по украинским городам.

Кроме того, СБУ нанесла удар по складу боеприпасов на территории аэродрома.

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"СБУ систематически наносит удары по военным объектам РФ, последовательно снижая её способность вести войну против Украины. Вражеские удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре не останутся без ответа", — говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, Фокус писал о пролетах дронов и серии взрывов на военном аэродроме "Ханская" недалеко от российского города Майкоп. На аэродроме был зафиксирован пожар.

В ночь на 17 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по военному аэродрому "Ростов-Центральный". Было подтверждено поражение шести воздушных судов противника.

А в конце августа дроны посетили военный аэродром "Ейск" в Краснодарском крае. На нем размещен центр подготовки летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Также напомним, что в ночь на 28 августа беспилотники атаковали Саратовскую область России. Под ударом оказался военный аэродром "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики.