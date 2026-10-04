В российском Майкопе слышны взрывы: местные сообщают об атаке дронов на аэродром ВС РФ (фото)

В окрестностях российского города Майкоп (Республика Адыгея, РФ) местные жители сообщают о серии взрывов и пролёте дронов. Также на аэродроме зафиксирован пожар после попадания, подробности пока неизвестны.

По данным российских пабликов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. Кадры возгорания на аэродроме опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.

На аэродроме "Ханская" недалеко от Майкопа раздались взрывы, сообщается о пожаре Фото: Exilenova+

"Майкоп. Местные жители сообщают о нападении и пожаре на аэродроме "Ханская", — говорится в сообщении.

В местных группах жители сообщают как минимум о 10 взрывах вблизи аэродрома и о возникновении пожара. На данный момент последствия удара остаются неизвестными.

Жители Майкопа сообщают о десятке взрывов в районе аэродрома ВС РФ Фото: скриншот

Из открытых источников известно, что аэродром "Ханская" расположен в 6 км от города Майкоп. На этом аэродроме на спутниковых снимках видно расположение самолетов типов Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12, которые используются ВКС РФ для нанесения ударов авиабомбами и перевозки боеприпасов для боевых самолетов.

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Впоследствии стало известно, что Силы обороны атаковали дрон-порт "Цимбулова". Сервис NASA Firms фиксирует ряд крупных пожаров на территории, расположенной вблизи дрон-порта.