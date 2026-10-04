В російському Майкопі лунають вибухи: місцеві повідомляють про атаку на аеродром ЗС РФ (фото)
Поблизу російського міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ) місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів і прольот дронів. Також на летовищі зафіксовано пожежу після ураження, деталі поки що невідомі.
За даними російських пабліків, у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БПЛА. Кадри з займання з аеродрома оприлюднив моніторинговий канал Exilenova+.
"Майкоп. Місцеві повідомляють про атаку та пожежу на аеродромі Ханская", — йдеться в повідомленні.
У місцевих пабліках мешканці говорять про щонайменше 10 вибухів поблизу аеродрома та початок пожежі. Наразі наслідки ураження залишаються невідомими.
З відкритих джерел відомо, що аеродром "Ханская" розташований поблизу міста Майкоп у 6 км. На цьому летовищі зі супутникових знімків видно розташування літаків типів Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12, які використовує ВКС РФ для атаки авіабомбами та перевезеннями для споряджання бойових літаків.
Раніше Фокус повідомляв про те, як СБС уразили російський МіГ-29. Серед трофеїв — знищений винищувач МіГ-29 на аеродромі Міллерово в Ростовській області.
Згодом стало відомо, що Сили оборони атакували дронопорт "Цимбулова". Сервіс NASA Firms фіксує низку масштабних пожеж на території, яка розташована поблизу дронопорта.