В російському Майкопі лунають вибухи: місцеві повідомляють про атаку на аеродром ЗС РФ (фото)

Поблизу російського міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ) місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів і прольот дронів. Також на летовищі зафіксовано пожежу після ураження, деталі поки що невідомі.

За даними російських пабліків, у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БПЛА. Кадри з займання з аеродрома оприлюднив моніторинговий канал Exilenova+.

На аеродромі Ханская біля Майкопа пролунали вибухи, повідомляють про пожежу Фото: Exilenova+

"Майкоп. Місцеві повідомляють про атаку та пожежу на аеродромі Ханская", — йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках мешканці говорять про щонайменше 10 вибухів поблизу аеродрома та початок пожежі. Наразі наслідки ураження залишаються невідомими.

Мешканці Майкопа повідомляють про десяток вибухів в районі летовища ЗС РФ Фото: скриншот

З відкритих джерел відомо, що аеродром "Ханская" розташований поблизу міста Майкоп у 6 км. На цьому летовищі зі супутникових знімків видно розташування літаків типів Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12, які використовує ВКС РФ для атаки авіабомбами та перевезеннями для споряджання бойових літаків.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як СБС уразили російський МіГ-29. Серед трофеїв — знищений винищувач МіГ-29 на аеродромі Міллерово в Ростовській області.

Згодом стало відомо, що Сили оборони атакували дронопорт "Цимбулова". Сервіс NASA Firms фіксує низку масштабних пожеж на території, яка розташована поблизу дронопорта.