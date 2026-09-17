Минус 6 самолетов в РФ: СБУ нанесла точный удар по аэродрому "Ростов-Центральный" (видео)

Ночной удар СБУ по аэродрому "Ростов-Центральный" превратил в пепел сразу 6 единиц вражеской авиации, вызвав масштабный пожар с вторичной детонацией.

В ночь на 17 сентября украинские Силы обороны нанесли удары по военно-стратегическим объектам на территории России. Главной целью стал военный аэродром "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону, где подтверждено поражение шести воздушных судов. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины (СБУ).

"Благодарю наших воинов, которые каждый день дают России почувствовать войну. Служба безопасности также провела точную операцию против военного аэродрома в Ростове. Есть хорошие результаты и в Чёрном море. Каждый день мы отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", — написал Зеленский.

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По его словам, в ночь на 17 сентября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли точный удар по военному аэродрому "Ростов-Центральный". В результате атаки на аэродроме были поражены военно-транспортный самолет Ан-12, два самолета Ан-26 и еще три вертолета. Таким образом, в общей сложности речь идет о шести российских воздушных судах.

Впрочем, хотя Владимир Зеленский и назвал типы самолетов и вертолетов, подвергшихся ударам, он не сообщил о характере повреждений каждого из них.

Президент отметил, что операцию на военном объекте провела СБУ. Отдельно он сообщил о совместной работе СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и Службы внешней разведки Украины.

В СБУ подтвердили уничтожение нескольких единиц вражеской авиации. По словам спецназовцев, на стоянке авиатехники вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся вторичной детонацией боеприпасов.

В СБУ также подчеркнули, что подобные спецоперации являются прямым ответом на систематический террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры со стороны российских войск. Так, Украина систематически наносит удары по российским объектам, используемым для ведения войны против Украины. Среди целей последних операций были предприятия нефтяной отрасли, военные производства, склады и объекты противовоздушной обороны.

Удар по Ярославскому НПЗ

В ту же ночь СБУ в сотрудничестве с Силами беспилотных систем (СБС), Главным управлением разведки (ГУР) и Службой внешней разведки (СВР) успешно нанесла удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, где после взрывов также был зафиксирован пожар. Других подробностей о характере повреждений президент в своём сообщении не привёл.

Что известно о нападении на Ростов

Утром 17 сентября российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила более 50 БПЛА над Ростовом, Батайском, Каменском-Шахтинским, Таганрогом и десятью районами области.

А вот исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин около 3:30 утра призвал жителей оставаться в укрытиях из-за активной работы ПВО.

В настоящее время российская сторона сообщает, что в результате падения обломков была повреждена трансформаторная подстанция. Из-за этого без электроснабжения остались четыре района Ростова — Ворошиловский, Ленинский, Октябрьский и Кировский. Также, по словам Слюсаря, повреждены окна, крыши и остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Россияне заявляют, что погибших и пострадавших в результате атаки нет. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Что известно о предварительном ударе по аэродрому в Ростовской области

Как официально сообщил Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному аэродрому в Ростовской области. В районе аэродрома после атаки был зафиксирован пожар. При этом Генштаб не уточнял, какая именно авиатехника была повреждена или уничтожена.

Этому же удару подверглись ещё два важных российских объекта в Ростовской области:

радиолокационная станция "Подлёт";

два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Украинский Генштаб тогда отметил, что масштабы нанесённого ущерба уточняются.

Интересно, что российские власти признавали массированную атаку беспилотников на Ростовскую область, но в своих сообщениях не упоминали о поражении самого аэродрома и конкретных военных объектов.

Напомним, в ночь на 8 сентября Саратов и Энгельс в России подверглись атаке беспилотников: в Саратове, по данным OSINT-анализа, целью стал нефтеперерабатывающий завод, где после взрывов возник пожар. В Энгельсе местные жители также сообщали о взрывах и работе ПВО, однако информация о поражении военного аэродрома "Энгельс-2" официально не подтверждена.

Кроме того, мы сообщали, что 28 августа под обстрел попал военный аэродром в Энгельсе.