Мінус 6 бортів у РФ: СБУ завдала точного удару по аеродрому "Ростов-Центральний" (відео)

Нічний удар СБУ по аеродрому "Ростов-Центральний" перетворив на згарище одразу 6 одиниць ворожої авіації, спричинивши масштабну пожежу з вторинною детонацією.

У ніч проти 17 вересня українські Сили оборони завдали ударів по військово-стратегічних об'єктах на території Росії. Головною ціллю став військовий аеродром "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону, де підтверджено ураження шести повітряних суден. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та Служба безпеки України (СБУ).

"Дякую нашим воїнам, які щодня роблять війну відчутною для Росії. Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові. Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", — написав Зеленський.

За його словами, в ніч на 17 вересня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали точного удару по військовому аеродрому "Ростов-Центральний". Внаслідок атаки на аеродромі було уражено військово-транспортний літак Ан-12, два літаки Ан-26 та ще три гелікоптери. Таким чином, загалом йдеться про шість російських повітряних суден.

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Втім, хоч Володимир Зеленський і назвав уражені типи літаків і гелікоптерів, однак він не повідомив про характер пошкоджень кожного борту.

Президент зазначив, що операцію на військовому об’єкті провела СБУ. Окремо він повідомив про спільну роботу СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та Служби зовнішньої розвідки України.

В СБУ підтвердили ураження кількох одиниць ворожої авіації. За словами спецпризначенців, на стоянці авіатехніки спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася вторинною детонацією боєприпасів.

У СБУ також підкреслили, що подібні спецоперації є прямою відповіддю на систематичний терор українських міст і цивільної інфраструктури з боку російських військ. Так, Україна систематично завдає ударів по російських об’єктах, які використовуються для забезпечення війни проти України. Серед цілей останніх операцій були підприємства нафтової галузі, військові виробництва, склади та об’єкти протиповітряної оборони.

Удар по Ярославському НПЗ

Цієї ж ночі СБУ у співпраці із Силами безпілотних систем (СБС), Головним управлінням розвідки (ГУР) та Службою зовнішньої розвідки (СЗР) успішно уразила Ярославський нафтопереробний завод, де після вибухів також зафіксували пожежу. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень президент у своєму повідомленні не навів.

Що відомо про атаку на Ростов

Російська влада вранці 17 вересня заявила про масовану атаку безпілотників на Ростовську область. За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, російська ППО нібито знищила понад 50 БпЛА над Ростовом, Батайськом, Каменськом-Шахтинським, Таганрогом та десятьма районами області.

А ось виконувач обов'язків голови адміністрації Ростова Олександр Скрябін близько 3:30 ранку закликав жителів залишатися в укриттях через активну роботу ППО.

Наразі російська сторона повідомляє, що внаслідок падіння уламків було пошкоджено трансформаторну підстанцію. Через це без електропостачання залишилися чотири райони Ростова — Ворошиловський, Ленінський, Октябрський та Кіровський. Також, за словами Слюсаря, пошкоджено вікна, покрівлю та скління шести приватних будинків, а також господарські споруди.

Росіяни заявляють, що загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Що відомо про попередній удар по аеродрому у Ростовській області

Як повідомляв офіційно Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 6 вересня Сили оборони України уразили російський військовий аеродром у Ростовській області. У районі аеродрому після атаки було зафіксовано пожежу. Водночас Генштаб не уточнював, яка саме авіатехніка була пошкоджена чи знищена.

Того ж удару зазнали ще два важливі російські об'єкти в Ростовській області:

радіолокаційна станція "Подльот";

два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Український Генштаб тоді зазначив, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Цікаво, що російська влада визнавала масовану атаку безпілотників на Ростовську область, але про ураження самого аеродрому та конкретних військових об'єктів у своїх повідомленнях не говорила.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Саратов і Енгельс у Росії атакували безпілотники: у Саратові, за даними OSINT-аналізу, ціллю став нафтопереробний завод, де після вибухів виникла пожежа. В Енгельсі місцеві жителі також повідомляли про вибухи та роботу ППО, однак інформація про ураження військового аеродрому "Енгельс-2" офіційно не підтверджена.

Також ми писали, що 28 серпня під атакою опинився військовий аеродром в Енгельсі.