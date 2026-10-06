Аэропорты не работают, ПВО не утихает: Москву и область массированно атакуют дроны (видео)

В ночь на 6 октября в Москве и Московской области России прогремела серия взрывов. Регион потрясла масштабная атака беспилотников, которая парализовала работу аэропортов.

Ударные дроны залетают в Московскую область одновременно с нескольких разных направлений. Большое количество БПЛА летит в сторону российской столицы, в окрестностях которой активно работает противовоздушная оборона. Об атаке сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев.

"Московская область подвергается массированной атаке БПЛА. Ударные дроны проникают в регион одновременно с разных направлений", — пишут аналитики.

Кадры ночной атаки дронов на Московскую область

Очевидцы также сообщили о большом количестве взрывов в разных уголках Московской области. Из-за угроз в небе активно работает российская ПВО, утверждают в сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил около 02:30 о якобы сбитых как минимум 13 дронах, которые двигались в сторону российской столицы. Через несколько минут он написал в своём канале о сбивании ещё 15 дронов в окрестностях Москвы.

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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщил Собянин, не приведя других подробностей об атаке.

По состоянию на 03:30 количество дронов, летевших в сторону Москвы, составляло 57.

Кадры взрывов в Московской области этой ночью

"Росавиация" на фоне масштабной атаки сообщила о временном приостановлении работы сразу трёх крупных московских аэропортов — "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево". Аэропорты временно не отправляют и не принимают самолеты.

Под ударом мог оказаться Московский НПЗ

Около 03:00 появились сведения о том, какой именно объект стал целью ночной атаки на Московскую область. По данным мониторинговых каналов, которые требуют подтверждения, это Московский НПЗ, расположенный в Капотне.

"Силы обороны нанесли удар по Московскому НПЗ в Капотне", — пишут аналитики.

В то же время на момент публикации официальных данных о попадании по Московскому НПЗ не было. В сети распространились кадры атаки на завод, однако впоследствии выяснилось, что они являются архивными.

Стоит отметить, что Московский НПЗ в Капотне — это дочерняя компания российского "Газпрома" — "Газпромнефть — Московский НПЗ". Мощности завода составляют около 11–11,6 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает около 40 % рынка топлива Москвы и до 70 % потребностей Московской области в бензине и авиатопливе.

Напомним, 4 октября Министерство обороны сообщило, что Украина вывела из строя более 51 % нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Кроме того, в ночь на 4 октября дроны нанесли удар по военному аэродрому "Ханская" в российской Адыгее.