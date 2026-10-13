"Дымил два дня": в Ростове-на-Дону сгорел крупный нефтяной терминал после атаки дронов (фото)

Крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области России сгорел дотла после атаки дронов 10 октября. Объект горел в течение двух дней, и после пожара на месте были зафиксированы серьезные повреждения.

На территории нефтетопливного терминала после этой атаки не осталось ни одного неповрежденного топливного резервуара. Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода".

СМИ отметило, что ранее этот объект был известен под названием "Юг Руси". Его пропускная способность ранее составляла до 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. По данным из открытых источников также известно, что у терминала одновременно могли размещаться два судна водоизмещением от 3 до 5 тысяч тонн.

На спутниковых снимках, опубликованных изданием, видны масштабы разрушений на территории объекта.

Спутниковые снимки "Радио Свобода" нефтяного терминала в Ростовской области РФ

Атака на нефтяной терминал Новошахтинского НПЗ — что известно

Атака дронов на объект произошла ещё в ночь на 10 октября, ещё до того, как президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. OSINT-каналы сообщали о серии взрывов и сильном пожаре в районе объекта.

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Кадры нападения на терминал в Ростовской области

12 октября OSINT-канал ASTRA сообщил, что пожар на подвергшемся нападению терминале в Ростове продолжается. Местные жители жаловались на то, что город оказался под "дымовой завесой" в результате длительного возгорания, в то время как местные СМИ пытались скрыть информацию и сообщали о "пожаре в камышах".

Сам Новоштахтинский завод нефтепродуктов считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенным в Ростовской области. В его состав входит пострадавший нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону, откуда россияне отгружали готовые нефтепродукты для дальнейшей транспортировки и логистики.

Напомним, в ночь на 13 октября массированная атака дронов парализовала работу аэропортов в Москве.

Кроме того, накануне партизанское движение "АТЕШ" опубликовало кадры железнодорожного моста в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников.