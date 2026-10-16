Атака дронов РФ на Хмельницкую область: несмотря на работу ПВО, на важном объекте бушует пожар

Несмотря на успешную работу сил противовоздушной обороны, массированная ночная атака российских беспилотников привела к масштабному пожару на объекте хранения топлива в Шепетовском районе.

Вечером 15 октября российские войска нанесли удар по Хмельницкой области с помощью ударных беспилотников. В результате атаки на территории нефтебазы в Шепетовском районе возник пожар.

Об этом официально сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин на своём Telegram-канале.

По словам чиновника, в течение суток подразделения противовоздушной обороны активно противодействовали воздушным целям противника и зафиксировали случаи сбивания. Впрочем, есть и попадания на территории нефтебазы.

"Сегодня враг неоднократно атаковал Хмельницкую область с помощью беспилотников. Силы ПВО вели боевые действия. Зафиксированы случаи сбивания. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе", — написал Тюрин в 23:19.

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К тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия сразу же были привлечены экстренные и профильные службы региона. В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы и уточняются масштабы нанесённого ущерба.

В данном сообщении не приводятся подробности о пострадавших и масштабах ущерба.

В связи с тем, что вражеские беспилотники продолжали курсировать в воздушном пространстве области, глава ОГА призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не пренебрегать мерами безопасности.

"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", — подчеркнул Сергей Тюрин.

Отметим, что атака на нефтебазу в Шепетовском районе стала частью массированного удара российских войск по гражданской и промышленной инфраструктуре западных областей Украины:

Хмельницкая область: помимо Шепетовского района, в результате вражеских ударов возник пожар на одном из предприятий в Каменец-Подольском районе.

Тернопольская область: российские оккупанты нанесли удары реактивными БПЛА по производственным объектам в Чортковском районе. В результате этой атаки ранения получили как минимум 5 человек.

Напомним, что в Ростовской области России после атаки дронов сгорел крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов — пожар продолжался два дня. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на территории объекта не осталось неповрежденных топливных резервуаров.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Вашингтон предупредил Украину о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если украинские войска продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.