Вашингтон выдвинул Украине ультиматум в связи с новыми атаками на российские НПЗ, — WP

Вашингтон угрожает перекрыть Украине доступ к разведывательным данным из-за ударов по российским энергообъектам, поэтому Киев оказался перед непростым выбором — отказаться от атак на нефтяную отрасль РФ или рискнуть лишиться важной американской помощи, сообщает The Washington Post.

Представители разведывательных органов и дипломатических кругов США обратились к посольству Украины в Вашингтоне с жестким предупреждением: в случае продолжения или новых атак на объекты российской энергетической инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы американская сторона немедленно прекратит предоставлять Киеву разведывательную информацию. Об этом 14 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники среди американских и украинских чиновников.

По данным журналистов, предупреждения прозвучали в понедельник, 12 октября. Предупреждения со стороны Вашингтона носили неформальный, но крайне интенсивный и масштабный характер.

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"Предупреждения были настолько массовыми, что звонки поступали всем, у кого фамилия звучала по-украински", — цитирует WP собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

В то же время, по информации издания, США не прекратили обмен разведывательными данными полностью. Однако угроза такого шага сохраняется.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил журналистам во вторник, 13 октября, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию.

"Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война закончилась", — сказал Трамп.

Позиция Вашингтона

Как отмечает The Washington Post, причиной жесткой реакции Вашингтона стали опасения относительно возможных колебаний мировых цен на топливо и риски дальнейшей эскалации. Американские власти стремятся снизить стоимость топлива в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться в ноябре. Чиновники США считают, что успешные атаки украинских беспилотников на НПЗ и нефтебазы в РФ оказывают давление на мировые рынки нефтепродуктов.

В то же время украинские чиновники подчеркивают, что удары по российской энергетической инфраструктуре являются прямым и законным ответным шагом на систематические обстрелы со стороны России, которая пытается разрушить украинскую энергосистему. Так, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что колебания цен на дизельное топливо и нефть связаны с глобальными геополитическими факторами и логистическими блокировками в мире, а не только с действиями украинских сил обороны.

Реакция Киева

Позиция украинской стороны остается последовательной и основана на принципе взаимности. В частности, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Силы обороны Украины готовы воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия только при условии, что Россия полностью прекратит удары по украинской энергосистеме и гражданской инфраструктуре. При этом любые шаги по деэскалации должны носить зеркальный характер и подкрепляться реальными международными гарантиями безопасности.

В частности, ситуация обострилась после российских ракетных ударов по Украине, в том числе по Киеву, когда украинские чиновники заявляли об отсутствии заблаговременных предупреждений от партнеров в начале атак. По информации WP, вопрос о возможном ограничении обмена разведданными стал одним из факторов, вызвавших путаницу вокруг того, продолжают ли США передавать Украине информацию об угрозах. В то же время украинские военные сообщали, что во время последующих волн атак предупреждения от партнеров поступали.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко призвал украинцев воздержаться от публичной критики президента США Дональда Трампа и его партии в преддверии выборов. Он подчеркнул, что Украина зависит от американской помощи, в частности от разведывательных данных, финансовой поддержки и спутниковой связи Starlink. По мнению народного депутата, Киеву следует искать компромисс с Вашингтоном и не возлагать чрезмерных надежд на возможные изменения в американской политике после выборов.

Кроме того, "Фокус" ранее сообщал, что третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к Дональду Трампу с открытым письмом, призвав США не идти на уступки Кремлю и не поддерживать торговлю с Россией.

"Каждый доллар от этого дизельного топлива — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома", — подчеркнул Ющенко, напомнив американскому лидеру об обязательствах США перед Украиной в соответствии с Будапештским меморандумом.