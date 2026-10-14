Гончаренко призвал не критиковать Трампа: что он сказал об отношениях с США

Украине следует воздерживаться от публичной критики президента США Дональда Трампа и его партии в преддверии выборов.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале.

Он также призвал к переговорам с Вашингтоном и предостерег от чрезмерных ожиданий в отношении изменений в американской политике.

По словам Гончаренко, украинское общество слишком эмоционально реагирует на ситуацию в отношениях с США. Он отметил, что часть граждан уже готова к резкому обострению отношений с Вашингтоном.

Депутат также высказал мнение, что возможное поражение республиканцев на выборах в США не обязательно приведет к существенным изменениям. Он объяснил это значительными полномочиями американского президента, который, по его словам, сможет налагать вето на большинство законов и решений.

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Гончаренко подчеркнул зависимость Украины от западной помощи, в частности от американских разведывательных данных, материальной, технической, финансовой и научной поддержки. Отдельно он упомянул спутниковую связь Starlink, которая, по его оценке, имеет критическое значение для украинской армии.

В предыдущем посте депутат раскритиковал публичные заявления, содержащие критику в адрес президента США и его партии. Он отметил, что, по его мнению, Украине необходимо прилагать усилия для ведения переговоров с Вашингтоном и искать компромисс, чтобы избежать возможных негативных последствий для украинцев в случае прекращения поставки разведданных или отключения Starlink.

Гончаренко также призвал украинскую сторону активизировать контакты с американскими партнерами и направить представителей Украины в США для проведения переговоров.

Что известно об ограничениях на разведывательные данные США

После решения Трампа, заключившего соглашение о поставках российского дизельного топлива, появились сообщения о возможном ограничении предоставления разведывательных данных Украине. Белый дом официально не подтверждал таких угроз, однако CNN сообщал, что этот вопрос поднимался в ходе переговоров представителей США и Украины в Майами.

Фокус обратился к экспертам, чтобы выяснить возможные последствия ограничения доступа к разведывательным данным США. По их словам, спутниковые данные Пентагона помогали Воздушным силам Украины определять момент запуска баллистических ракет и готовиться к отражению воздушных атак. Благодаря заблаговременному предупреждению люди также могли укрыться в убежищах. Эксперт по космическим технологиям предположил, что европейские страны смогут предоставлять Украине аналогичные данные, вероятно, с 2030 года.

Кроме того, 14 октября появилась информация об ограничении работы терминалов Starlink. Это произошло на фоне угроз Трампа и поддержки его позиции со стороны владельца SpaceX Илона Маска.