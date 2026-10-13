Критические 90 секунд на перехват "Искандера": чем грозит Украине отключение разведданных США

Трамп угрожает прекратить поставку разведданных Украине, а 12 октября Киев уже подвергся баллистическому удару без предупреждения со стороны партнеров. Связаны ли эти события — пока неизвестно. Однако Фокус выяснил, что будет с защитой от российских ракет, если США воплотят свою угрозу в жизнь, и можно ли заменить американские "глаза".

Пять баллистических ракет и ни одного предупреждения от партнеров. Так президент Владимир Зеленский описал российский удар по Киеву вечером 12 октября. Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружили ракеты с помощью радаров уже во время атаки: информации об их запусках с территории РФ не поступало. По словам мэра Виталия Кличко, в Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском — в складское здание.

Этот удар произошел на фоне новых угроз Вашингтона прекратить обмен разведданными с Украиной. По информации Financial Times, во время переговоров в Майами представители Дональда Трампа предупредили украинскую делегацию о возможном прекращении обмена, если Киев не остановит атаки на российские НПЗ. В то же время президент США объявил о достижении договоренности с Москвой о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Однако отсутствие предупреждения о конкретной атаке ещё не доказывает, что США выполнили свою угрозу. Причины выясняются. Зеленский, со своей стороны, подчеркнул: в течение двух суток после объявления Трампом "энергетического перемирия" Украина не наносила ударов по российским НПЗ и другим энергетическим объектам, в то время как Россия продолжала наносить удары.

Вашингтон уже использовал разведданные в качестве рычага давления на Киев. В марте 2025 года, после конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля, США приостановили обмен разведывательной информацией. Его возобновили 11 марта после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде.

Фокус с помощью экспертов выяснило, что потеряет украинская ПВО без американских разведданных, как это может повлиять на оповещение населения о ракетных ударах и способны ли собственные системы Украины, европейские союзники и коммерческие спутники заменить помощь США.

Украина без разведданных США: что изменится для ПВО и защиты от "Искандеров"

Прекращение передачи американских разведданных не означает, что украинская ПВО перестанет обнаруживать российские ракеты. Однако она может потерять критически важное время для подготовки к перехвату, а гражданское население — для укрытия. Больше всего это скажется на предупреждении о баллистических угрозах, объясняет директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, для раннего обнаружения ракетных пусков Украине важны данные американской орбитальной системы предупреждения SBIRS. Ее инфракрасные датчики фиксируют тепловое излучение от работающих ракетных двигателей. Информация о пуске и направлении угрозы помогает своевременно объявить тревогу и подготовить расчёты ПВО к отражению атаки.

"Если эти данные перекроют, Украина потеряет решающие минуты запаса: время на реакцию систем ПВО и укрытие гражданского населения сократится до критического минимума (пока цель не будет засечена наземными радарами над горизонтом), что резко увеличит риск гуманитарных катастроф и масштабных жертв среди мирного населения", — подчеркнул Фокусу Храпчинский.

Последствия потери американских данных будут различаться в зависимости от типа ракет. Украинская ПВО может обнаруживать крылатые ракеты "Калибр" и Х-101 с помощью собственных наземных радаров. По оценке Храпчинского, в этом случае зависимость от спутникового предупреждения меньше, чем при атаках баллистическими ракетами. В то же время способность самостоятельно обнаружить ракету не означает, что дополнительная информация о подготовке и начале удара не имеет значения.

Для противодействия баллистическим "Искандарам-М" и аэробаллистическим "Кинжалам" раннее предупреждение имеет особое значение. По словам эксперта, американские спутниковые данные могут дать несколько дополнительных минут для объявления тревоги и реакции расчетов. Без них угрозу придется обнаруживать с помощью наземных радаров уже во время полета.

"Время, необходимое для объявления тревоги и реагирования расчетов ПВО, сократится с 4–5 минут до критических 60–90 секунд — фактически до того момента, когда ракета физически появится над радиогоризонтом наших РЛС", — говорит эксперт.

В ходе полномасштабной войны Украина совершенствовала систему ПВО и методы обнаружения воздушных угроз. Для борьбы с крылатыми ракетами и ударными беспилотниками Силы обороны используют собственную сеть радаров и различные средства перехвата. Обнаруживать дроны также помогают акустические датчики, а уничтожать их — мобильные огневые группы. Однако, как отмечает Храпчинский, имеющиеся возможности не позволяют полностью компенсировать потерю американских разведданных.

Одна из главных проблем — ограниченный радиогоризонт наземных радаров: они не могут обеспечить такое же раннее обнаружение запусков, как космические системы. По оценке эксперта, без внешнего предупреждения возрастет нагрузка на украинские РЛС и их расчеты. Необходимость дольше держать радары включенными также будет повышать риск их обнаружения противником.

"Это неизбежно раскроет позиции наших дивизионов, превратив их в приоритетные цели для российских противорадиолокационных ракет и барражирующих боеприпасов, а подразделения ПВО будут вынуждены находиться в состоянии непрерывной боевой готовности и постоянно менять точки дислокации для элементарного выживания техники", — подчеркнул Храпчинский.

Спутниковая разведка и предупреждение о запусках: чем Украина может заменить помощь США

Независимый эксперт по вопросам освоения космоса и бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник напомнил Фокусу о ситуации 2025 года, когда США уже прекращали передавать Украине разведданные. По его оценке, в то время около 90% соответствующих разведывательных возможностей приходилось на США, а 10% — на Европу, Японию и Южную Корею.

После этого Украина и партнеры начали принимать меры, чтобы устранить пробелы, возникающие из-за решений Вашингтона. Так способны ли европейские союзники и коммерческие спутниковые компании в 2026 году заменить США — и где останутся пробелы?

США развивали систему спутниковой разведки на протяжении многих лет из-за противостояния с СССР, рассказал эксперт. Важно было своевременно узнавать о запусках ракет с ядерными боеголовками — малой, средней и межконтинентальной дальности, в частности со стационарных позиций. Для этого была создана система раннего предупреждения со сверхчувствительными инфракрасными датчиками, которые фиксируют тепловой след в местах запуска. Данные передаются в центры обработки, после чего поступают команды на противодействие. Украина получала эти данные и могла заблаговременно оповещать людей и приводить в боевую готовность системы Patriot и другие компоненты ПВО.

Еще одно направление космической разведки — обнаружение мобильных пусковых установок. В этом случае используется оптическая разведка, которая выявляет изменения на местности путем сравнения снимков, и радиолокационная разведка, позволяющая обнаруживать объекты независимо от времени суток и облачности. Также существует система радиоэлектронной разведки, которая фиксирует сигналы и радиоизлучение в пассивном режиме — например, когда где-то включили РЛС или другие источники сигнала. Это тоже помогает обнаруживать мобильные установки.

После действий США в 2025 году европейцы начали более активно развивать собственный потенциал, поскольку ранее полагались на американцев, хотя Великобритания и Франция, как ядерные державы, и до этого работали в этом направлении. Например, Польша получила собственные спутники, а Европейский Союз выделил дополнительные средства, поэтому доля европейских разведданных растет. По словам Колесника, проблема заключается в том, что европейские системы могут обнаруживать пуски со стационарных позиций, но не обеспечивают постоянного покрытия российской территории. Поэтому для наблюдения за ОТРК "Искандер" американские данные остаются критически важными.

"Что касается "Искандеров", то на сегодняшний день мы практически полностью зависим от американских данных. Я не говорю, что французы или британцы совсем не могут предоставить нам данные по "Искандерам", но их возможности на порядок хуже или меньше, чем у американцев", — сказал Колесник.

Эксперт также обратил внимание на инициативу НАТО по постоянному наблюдению из космоса — Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS), которая является крупнейшей многонациональной инвестицией в космические возможности в истории Альянса. На июльском саммите НАТО Испания стала ее 19-й страной-участницей. Она усилит наблюдение за прибрежными районами благодаря снимкам со спутников "Атлантического созвездия".

В первые годы полномасштабной войны Украина начала использовать собственный "народный спутник" ICEYE. По словам Колесника, на сегодняшний день именно этот аппарат уже завершил работу и сгорел в атмосфере. В то же время Силы обороны имеют доступ к другим спутникам этой компании, которые ведут наблюдение за Землей в радиолокационном диапазоне. Эти и другие аппараты могут зафиксировать изменение местоположения мобильной установки "Искандер", но не обеспечивают постоянного наблюдения за ней и раннего предупреждения о запуске. Для такого предупреждения США используют, в частности, геостационарные спутники, находящиеся на высоте около 36 тыс. км.

"С помощью коммерческих спутников можно, сравнивая снимки, увидеть изменения в расположении объектов (например, если "Искандеры" переставили), но зафиксировать сам момент запуска в реальном времени они не могут. Сами ракеты в неактивном состоянии обычно прячут в тайниках или ангарах, и обнаружить их случайно во время выезда на позицию — это скорее стечение обстоятельств, а не постоянное наблюдение", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Создание альтернативной системы раннего предупреждения потребует значительных средств и нескольких лет работы. Канада и европейские страны активно наращивают производство спутников, а компании открывают заводы в разных странах, чтобы наладить серийный выпуск. Колесник пояснил, что сотни миллионов долларов стоили американские спутники раннего предупреждения предыдущих поколений. Благодаря новым технологиям и развитию космической микроэлектроники такие аппараты стали в разы меньше и дешевле, а их изготовление — быстрее. Однако для развертывания альтернативных возможностей, по оценке эксперта, потребуется еще как минимум три-четыре года. Он подытожил, что в случае потери американских разведданных Украина "фактически" лишится системы раннего предупреждения.

"Оптическая и радарная разведка всё равно будут частично функционировать — не в том объёме, что со стороны США, но Европа кое-что предоставит", — подчеркнул он.

По словам Колесника, Украина также имеет контракты с европейскими и американскими коммерческими компаниями, оплаченные европейскими партнерами. Эксперт считает, что США не будут запрещать своим коммерческим компаниям передавать данные европейским странам, а тем — Украине.

Ранее Фокус разбирался, почему президент США встает на сторону агрессора, чем он может заставить Киев пойти на уступки и как Украине ответить, не лишившись американской поддержки.