Пять баллистических ракет по Киеву: Зеленский заявил, что Украину не предупредили об обстреле

Вечером 12 октября РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, однако тревога прозвучала уже после того, как в столице прогремели взрывы.

По гражданской инфраструктуре города враг запустил пять ракет, однако на этот удар не было предупреждения от партнеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", — говорится в его сообщении в соцсетях.

Он напомнил, что Украина не била по российским НПЗ и энергетике в течение двух суток с момента оглашения президентом США Дональдом Трампом "энергетического перемирия".

"За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали совершенно четкие сигналы, что они не собираются удерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти двое суток находились 19 регионов нашей страны", — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства снова заявил, что позиция Украины неизменна, и она готова к зеркальным деэскалационным шагам. Чтобы РФ пошла на это, нужно действенное давление на Россию.

"Войны завершаются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну", — уверен политик.

По его данным, со вчерашнего вечера и сегодня Россия запустила по Украине более сотни воздушных средств поражения, включая реактивные дроны, барражирующие боеприпасы и баллистику. Часть из них удалось сбить или подавить, но последствия все равно серьезные.

В разных регионах есть масштабные разрушения погибшие и десятки человек пострадали. Только в Харькове количество раненых — больше 40.

В Харькове продолжается разбор завалов Фото: ОВА

Остановить это можно только общими усилиями Украины и мира, считает президент:

"Давление мира на Россию способствует именно этому – приближению мира. Но прямая или косвенная поддержка России, торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики – это то, что не сработает на мир".

Тем временем в Харькове продолжается разбор завалов пятиэтажки в Холодногорском районе. Уже известно о четырех погибших людях.

Несмотря на аварийно-спасательные работы, российские военные днем снова ударили по Холодногорскому району дронами. Также под атакой был Основянский район, где атака пришлась на инфраструктурные объекты.

Напомним, США официально пригрозили Украине из-за ударов по НПЗ России.

Также сообщалось, что в Раде предупредили о последствиях потери обмена с разведкой США.