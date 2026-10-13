П'ять балістичних ракет по Києву: Зеленський заявив, що Україну не попередили про обстріл

Увечері 12 жовтня Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами, однак сигнал тривоги пролунав уже після того, як у столиці прогриміли вибухи.

Ворог випустив п’ять ракет по цивільній інфраструктурі міста, однак щодо цього удару не було попередження від партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найважливіших питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли є попередження про балістичні ракети", — йдеться в його дописі в соцмережах.

Він нагадав, що Україна не била по російських НПЗ та об’єктах енергетики протягом двох діб з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир’я".

"За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру, і дали цілком чіткі сигнали, що вони не мають наміру утримуватися від ударів по Україні. Саме за ці дві доби під ударами опинилися 19 регіонів нашої країни", — наголосив Зеленський.

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Глава держави знову заявив, що позиція України залишається незмінною, і вона готова до дзеркальних кроків з деескалації. Щоб РФ пішла на це, потрібен дієвий тиск на Росію.

"Війни закінчуються тоді, коли агресор усвідомлює, що не має можливості затягувати війну", — переконаний політик.

За його даними, з учорашнього вечора і сьогодні Росія запустила по Україні понад сотню повітряних засобів ураження, зокрема реактивні дрони, боєприпаси, що барражують, та балістичні ракети. Частину з них вдалося збити або нейтралізувати, але наслідки все одно серйозні.

У різних регіонах спостерігаються масштабні руйнування: є загиблі та десятки постраждалих. Лише в Харкові кількість поранених перевищує 40 осіб.

У Харкові триває розбирання завалів Фото: ОВА

Зупинити це можна лише спільними зусиллями України та світу, вважає президент:

"Тиск міжнародної спільноти на Росію сприяє саме цьому — наближенню миру. Але пряма чи непряма підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістичних загроз — це те, що не сприятиме миру".

Тим часом у Харкові триває розбирання завалів п’ятиповерхівки в Холодногірському районі. Вже відомо про чотирьох загиблих.

Незважаючи на аварійно-рятувальні роботи, російські військові вдень знову завдали удару по Холодногірському району за допомогою дронів. Також під ударом опинився Основ’янський район, де атака була спрямована на інфраструктурні об’єкти.

Нагадаємо, що США офіційно пригрозили Україні через удари по нафтопереробних заводах Росії.

Також повідомлялося, що у Раді попередили про наслідки втрати обміну інформацією з розвідкою США.