РФ масовано атакувала Україну: під ударом Київ, Харків, Львів та Рівне, є жертви (фото, відео)

В ніч з 12 та 13 жовтня РФ атакувала Україну ракетами С-400, які вдарили по Києву, та дронами різних типів, частина з яких долетіла до Рівного та Львова. У Харкові сталось влучання по житловому будинку: зруйнований під'їзд, людей витягують з-під завалів. Які наслідки російського удару, під який потрапили й східні, і західні області?

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі на 13 жовтня інформували про наліт реактивних дронів РФ, які летіли кількома хвилями по українських областях. Спершу звітах командування фігурували Київ та Київщина, Вінниччина, Одещина, а о 23:45 з'явилась інформація про приліт шести ракет С-400, які вдарили до оголошення тривоги. Протягом ночі стало відомо про пожежу у Львівській області, про руйнування у Харкові та загибель людей, про вибухи у Рівному. Зранку стало відомо про руйнування у Дніпрі. Фокус зібрав інформацію про наслідки російського обстрілу.

Обстріл України — деталі удару РФ 13 жовтня

Харків. Зранку 13 жовтня глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку десятка ракет-дронів "Бандероль", які вдарили по кількох районах міста. Безпілотники влучили по житловій багатоповерхівці та зруйнували кілька квартир. Згідно з даними ОВА, зросла кількість загиблих: спершу ішлося про двох, а зранку — вже про трьох жертв удару РФ. Крім того, є близько десяти поранених.

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Синєгубов сказав, що від влучання "Бандеролі" обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. На фото та відео з місця подій бачимо, що упали стіни й що рятувальники намагаються врятувати людей. У кадр потрапили десяток палаючих машин та руїни під'їзду.

Обстріл України — руйнування будинку у Харкові після удару РФ 13 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл України — палаючі машини у Харкові після удару РФ 13 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про деталі влучання. З'ясувалось, що удар по Холодногірському району стався близько 22 год 12 жовтня і "склався під'їзд". Крім того, від російського обстрілу постраждав ще Шевченківський район Харкова.

Дніпро. У Дніпропетровській ОВА інформували про те, що Дніпро опинився під ударом дронів РФ. Російські безпілотники пошкодили дев'ятиповерхівку та сталось влучання по об'єкту транспортної інфраструктури. На фото з місця подій — будинок, у якого винесло вікна та пошкодило балкони.

Обстріл України — пошкоджений будинок у Дніпрі після удару РФ 13 жовтня Фото: Дніпропетровська ОДА

Київ. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання ракет РФ, яке сталось близько 22 год 12 жовтня. Вказано, що у Дніпровському районі ракета уразила транспортну інфраструктуру, у Деснянському районі — по чотириповерховому складу. Інформації про поранених чи загиблих не було. Також не публікувались фото чи відео з місця влучання у Києві. Зранку моніторингові канали повідомили про продовження атаки дронів на столицю і що близько 7 год 13 жовтня чули вибух: іншої інформації не було.

Львівська область. Глава Львівської ОВА Максим Козицький написав у Telegram, що в ніч на 13 жовтня Львів атакували дрони РФ і що працювали засоби ППО. Уточнюється, що уламки безпілотника упали посеред вулиці: посадовець попередив, що до них не можна наближатись. Інший інцидент — удар по селу Мурованому, розташованому на північно-східній околиці Львова. Згідно з даними ОВА, загорілось три будинки. Підсумок нічної атаки — постраждалих та поранених немає.

Рівненська область. Глава Рівненської ОВА Олександр Коваль о 23:55 12 жовтня повідомив про влучання на Сарненщині. Уточнюється, що пошкоджено будинки та багатоповерхівки і що є влучання у непрацююче підприємство.

Зазначимо, напередодні, 12 жовтня, ЗС РФ вдарили по Україні двома сотнями дронів різних типів та однієї авіаракетою. Повітряні сили доповіли про знешкодження частини БпЛА та про влучання по 15 локаціях. Крім того, посеред дня росіяни вдарили по Вінниці: загорівся склад заводу "Рошен", люди не постраждали.

Нагадуємо, у Верховній Раді розповіли, які можуть бути наслідки для України, якщо США перестануть надавати розвіддані про вильоти ракет РФ.