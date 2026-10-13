РФ массировано атаковала Украину: под ударом Киев, Харьков, Львов и Ровно, есть жертвы (фото, видео)

В ночь с 12 на 13 октября РФ атаковала Украину ракетами С-400, которые поразили Киев, а также дронами различных типов, часть из которых долетела до Ровно и Львова. В Харькове произошло попадание в жилой дом: разрушен подъезд, людей извлекают из-под завалов. Каковы последствия российского удара, под который попали и восточные, и западные области?

Воздушные силы ВСУ в течение ночи на 13 октября сообщали о налете реактивных дронов РФ, которые летели несколькими волнами по украинским областям. Сначала в отчетах командования фигурировали Киев и Киевская область, Винницкая область, Одесская область, а в 23:45 появилась информация о прилете шести ракет С-400, которые нанесли удар до объявления тревоги. В течение ночи стало известно о пожаре во Львовской области, о разрушениях в Харькове и гибели людей, о взрывах в Ровно. Утром стало известно о разрушениях в Днепре. Фокус собрал информацию о последствиях российского обстрела.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 13 октября

Харьков. Утром 13 октября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о нападении десятка ракет-дронов "Бандероль", которые нанесли удары по нескольким районам города. Беспилотники попали в жилой многоэтажный дом и разрушили несколько квартир. Согласно данным ОГА, число погибших возросло: сначала речь шла о двух, а утром — уже о трёх жертвах удара РФ. Кроме того, есть около десяти раненых.

Видео дня

Синегубов сообщил, что в результате попадания "Бандероли" обрушился подъезд пятиэтажного дома. На фото и видео с места событий видно, что обрушились стены и что спасатели пытаются спасти людей. В кадр попали десяток горящих машин и руины подъезда.

Обстрел Украины — разрушенный дом в Харкове после удара РФ 13 октября Фото: Днепропетровская ОВА

Обстрел Украины — горящией машины в Харкове после удара РФ 13 октября Фото: Днепропетровская ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о подробностях попадания. Выяснилось, что удар по Холодногорскому району был нанесен около 22:00 12 октября и "состоялся подъезд". Кроме того, от российского обстрела пострадал еще и Шевченковский район Харькова.

Днепр. В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что Днепр подвергся удару дронов РФ. Российские беспилотники повредили девятиэтажное здание, а также был нанесен удар по объекту транспортной инфраструктуры. На фото с места событий — дом, у которого выбило окна и повредило балконы.

Обстрел Украины — поврежденный дом в Днепре после удара РФ 13 октября Фото: Днепропетровская ОГА

Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о ракетном ударе со стороны РФ, который произошел около 22:00 12 октября. Сообщается, что в Днепровском районе ракета поразила транспортную инфраструктуру, а в Деснянском районе — четырехэтажный склад. Информации о раненых или погибших не поступало. Также не публиковались фото или видео с места попадания в Киеве. Утром мониторинговые каналы сообщили о продолжении атаки дронов на столицу и о том, что около 7 часов 13 октября слышался взрыв: другой информации не было.

Львовская область. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что в ночь на 13 октября Львов подвергся атаке дронов РФ и что были задействованы средства ПВО. Уточняется, что обломки беспилотника упали посреди улицы: чиновник предупредил, что к ним нельзя приближаться. Еще один инцидент — удар по селу Мурованому, расположенному на северо-восточной окраине Львова. Согласно данным ОГА, загорелись три дома. Итог ночной атаки — пострадавших и раненых нет.

Ровенская область. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль в 23:55 12 октября сообщил о попадании снаряда в Сарненском районе. Уточняется, что повреждены дома и многоэтажные здания, а также что снаряд попал в неработающее предприятие.

Отметим, что накануне, 12 октября, ВС РФ нанесли удар по Украине двумя сотнями дронов различных типов и одной авиационной ракетой. Воздушные силы сообщили о сбивании части БПЛА и о попаданиях по 15 объектам. Кроме того, в середине дня россияне нанесли удар по Виннице: загорелся склад завода "Рошен", люди не пострадали.

Напоминаем, что в Верховной Раде рассказали, какие последствия это может иметь для Украины, если США перестанут предоставлять разведданные о запусках ракет РФ.