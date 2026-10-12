На кону данные о пусках баллистики: в Раде предупредили о последствиях потери обмена с разведкой США
Украина может лишиться возможности оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет, если США прекратят обмен разведданными. Американские спутниковые системы играют ключевую роль в обнаружении таких запусков.
По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Галины Янченко в эфире "Вечір.LIVE", хотя Украина получает данные и от европейских партнеров, однако их возможности в области баллистики и скорости передачи информации, по словам депутата, ограничены.
Последствия для США
Янченко также считает, что возможная приостановка программы PURL нанесла бы удар и по американским производителям оружия: они лишились бы крупного рынка. В рамках этой программы партнеры закупают американское вооружение для Украины, в частности средства ПВО для защиты населения и энергетики.
Депутат подвергла критике возможные действия американского президента. "Мы видим очередное заявление и очередное возможное действие, когда президент Трамп стреляет себе в ногу, и это совершенно непонятно и абсолютно никак нельзя ни объяснить, ни одобрить накануне выборов в Америке", — сказала она.
Под угрозой находятся мирные жители
Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов подтверждает опасения Янченко относительно баллистики. По его словам, одной из частей информации из США является сообщение о запусках (подготовке к запуску) баллистических ракет. Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время укрыться в убежищах.
"Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей", — написал "Флеш".
Ранее сообщалось, что из Вашингтона лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российским НПЗ.
А Фокус собрал мнения экспертов по поводу предстоящей зимы. Они проанализировали, как могут развиваться события между РФ и Украиной.