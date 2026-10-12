Драпатому и Палисе угрожали из Вашингтона: что будет за дальнейшие удары по НПЗ РФ, — СМИ

США угрожали украинским военным и чиновникам в связи с возможными будущими ударами по российским НПЗ. На кону — помощь в рамках программы PURL.

По данным источников Kyiv Independent, американские коллеги украинских военных дали понять, что Вашингтон возложит ответственность на Киев, если во время недавно объявленного "энергетического перемирия" будет нанесен удар по российской энергетической инфраструктуре.

"Они звонили всем высокопоставленным военным с угрозами. Они всем говорят, что отключат и обмен разведданными, и PURL", — сказал один из чиновников.

По данным другого собеседника KI, звонки от американской стороны получили заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, курирующий военные вопросы, и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Палиса также подтвердил Financial Times, что получал угрозы от администрации Трампа.

Видео дня

PURL — это инициатива под эгидой Европы, в рамках которой партнеры Киева финансируют закупку американского вооружения для ВСУ. За первый год реализации программы в рамках этой инициативы было предоставлено оружия на сумму 6,7 млрд долларов. Прямую военную помощь США приостановили после инаугурации Трампа, но обмен разведданными продолжался.

В НАТО заявляют, что помощь поступает

В свою очередь, "Суспільне" со ссылкой на анонимного чиновника НАТО сообщает, что поддержка Украины в рамках механизма PURL продолжает поступать. Ранее FT со ссылкой на европейских чиновников писала, что администрация Трампа угрожает приостановить PURL и обмен разведданными, чтобы добиться прекращения украинских ударов по российским НПЗ.

Как Трамп дошёл до угроз в адрес Украины

По данным KI, угрозы прозвучали после нескольких запутанных дней. Сначала Трамп объявил о "соглашении" с Путиным об импорте российского дизельного топлива. Затем США несколько раз требовали, чтобы Украина сместила Зеленского с поста президента. Наконец, 11 октября Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

В тот же день Зеленский заявил, что Силы обороны готовы воздержаться от ударов по российской энергетике и рассчитывают на ответные шаги со стороны Москвы.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения экспертов о последствиях соглашения по дизельному топливу между США и РФ.

Также стало известно, что диктатор РФ Путин считает предложение Украины о взаимном прекращении огня бессмысленным и отметил, что войну "начинала не Россия".