"Это не мы начали": Путин ответил, согласится ли он на взаимное прекращение ударов

Российский диктатор Владимир Путин изложил свою позицию по поводу предложения Украины о взаимном прекращении огня. Путин считает такое предложение бессмысленным.

Во время выступления на Валдае российский диктатор четко ответил на вопрос, согласится ли РФ прекратить удары, если Украина поступит так же. Он сказал, что это бессмысленное предложение.

При этом диктатор в очередной раз подчеркнул, что войну "начинала не Россия".

"Дело в том, что не мы хотели и не мы начали войну, а с нами начали воевать. НАТО не следовало начинать захват наших исторических территорий", — утверждает лидер страны-агрессора.

Кроме того, Путин признал, что удары ВСУ по российским НПЗ нанесли ущерб, и заявил, что "после ответных ударов РФ у Украины теперь нет сталелитейной отрасли".

Видео дня

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает три направления возможного продвижения к прекращению огня: энергетическое и морское перемирие, а также трехсторонний формат переговоров по предложению США.

После встречи с Дональдом Трампом Зеленский также заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.

В то же время The Guardian ранее писала, что одной из тем, которые могли осложнить переговоры президентов, были украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России.