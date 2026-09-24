Зеленский назвал три пути к перемирию с РФ: один из них предложили США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает три направления возможного продвижения к прекращению огня: энергетическое и морское перемирие, а также трехсторонний формат переговоров по предложению США.

Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке 23 сентября, сообщает "Укринформ".

По его словам, первое направление предполагает отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы готовы к тому, чтобы не наносить удары по энергетической инфраструктуре каждой из сторон", — сказал президент.

Вторым направлением Зеленский назвал перемирие на море, в частности в отношении экспорта зерна. По его словам, договоренность может касаться не только агропродукции, но и энергетики и металлургии.

По словам президента, в таком формате заинтересованы не только Украина, Россия и США. Среди заинтересованных стран он назвал Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Индию.

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Третье направление предложили США — трехсторонний формат переговоров. Зеленский отметил, что пока не видит готовности Владимира Путина к такой встрече, однако стороны обсуждают возможность переговоров на техническом уровне.

"На техническом уровне мы обсуждаем, могут ли наши группы встречаться в трехстороннем формате, договариваться, готовить почву для встречи лидеров", — отметил президент.

Зеленский также заявил о необходимости усилить давление на Россию с помощью санкций и укрепить обороноспособность Украины. По его словам, если Москва будет отказываться от переговоров, Киев будет добиваться ужесточения американских санкций.

По данным издания "Новости.LIVE", президент также сообщил, что трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России потенциально может состояться в декабре в рамках саммита G20 в Майами. По его словам, присутствие на саммите Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать условия для результативной встречи.

Зеленский также рассказал, что попросил Дональда Трампа обратиться к лидеру Китая Си Цзиньпину и попросить его повлиять на Путина с целью прекращения войны. Речь идет, в частности, о возможности принятия мер по деэскалации в сферах энергетики и зерна.

После российского нападения на Киев Зеленский сообщил, что поддерживал связь с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко. По его словам, в столице было сбито 60 % баллистических ракет.

Президент также заявил, что Украина работает над получением дополнительных средств перехвата баллистических ракет. Он отметил, что страна договорилась об определённых поставках с одним из государств, но не назвал его.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Дональд Трамп подтвердил готовность передать Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. В то же время, по словам президента, развертывание такого производства потребует времени, поэтому Киев ищет дополнительные решения для укрепления ПВО перед зимой.

После встречи Зеленского с Трампом украинская переговорная группа также провела встречу со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский сообщил, что американская команда планирует в течение нескольких недель провести переговоры с россиянами о возможных форматах дальнейших договоренностей.

После встречи с Дональдом Трампом Зеленский также заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.

В то же время газета The Guardian ранее писала, что одной из тем, которые могли осложнить переговоры президентов, были украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России.