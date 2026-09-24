Зеленський назвав три шляхи до перемир'я з РФ: один із них запропонували США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює три напрями можливого руху до припинення вогню: енергетичне та морське перемир’я, а також тристоронній формат переговорів за пропозицією США.

Про це він заявив журналістам у Нью-Йорку 23 вересня, передає “Укрінформ”.

За його словами, перший напрям передбачає відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

“Ми готові до того, щоб не бити по енергетичних інфраструктурах кожної зі сторін”, — сказав президент.

Другим напрямом Зеленський назвав перемир’я на морі, зокрема щодо експорту зерна. За його словами, домовленість може стосуватися не лише агропродукції, а й енергетики та металургії.

У такому форматі, за словами президента, зацікавлені не лише Україна, Росія та США. Серед зацікавлених країн він назвав Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Індію.

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Третій напрям запропонували США — тристоронній формат переговорів. Зеленський зазначив, що поки не бачить готовності Володимира Путіна до такої зустрічі, однак сторони обговорюють можливість переговорів на технічному рівні.

“На технічному рівні ми обговорюємо, чи можуть наші групи зустрічатися у тристоронньому форматі, домовлятися, готувати фундамент для зустрічі лідерів”, — зазначив президент.

Зеленський також заявив про необхідність посилювати тиск на Росію санкціями та зміцнювати обороноздатність України. За його словами, якщо Москва відмовлятиметься від переговорів, Київ домагатиметься посилення американських санкцій.

За даними видання “Новини.LIVE”, окремо президент повідомив, що тристороння зустріч за участю України, США та Росії потенційно може відбутися у грудні на полях саміту G20 у Маямі. За його словами, присутність на саміті Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити умови для результативної зустрічі.

Зеленський також розповів, що попросив Дональда Трампа звернутися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна та попросити його вплинути на Путіна щодо завершення війни. Йдеться, зокрема, про можливість деескалаційних кроків у питаннях енергетики та зерна.

Після російської атаки на Київ Зеленський повідомив, що підтримував зв’язок із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком. За його словами, у столиці було збито 60% балістичних ракет.

Президент також заявив, що Україна працює над отриманням додаткових перехоплювачів балістичних ракет. Він зазначив, що країна домовилася про певні поставки з однією з держав, але не назвав її.

Крім того, Зеленський повідомив, що Дональд Трамп підтвердив готовність передати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Водночас, за словами президента, розгортання такого виробництва потребуватиме часу, тому Київ шукає додаткові рішення для посилення ППО перед зимою.

Після зустрічі Зеленського з Трампом українська переговорна група також провела зустріч зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зеленський повідомив, що американська команда планує протягом кількох тижнів провести переговори з росіянами щодо можливих форматів подальших домовленостей.

Після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський також повідомив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією.

Водночас The Guardian раніше писало, що однією з тем, які могли ускладнити розмову президентів, були українські удари по нафтопереробних підприємствах Росії.