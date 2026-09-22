Зустріч Зеленського і Трампа завершилася: переговори тривали 40 хвилин

Бесіда президентів тривала близько 40 хвилин.

У Нью-Йорку завершилася закрита розмова президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Вона тривала менше години.

Після розмови з Трампом Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами.

Зокрема, він заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить наносити удари по нашій енергетиці. Президент додав, що американська сторона передасть росіянам пропозицію щодо перемир’я.

За його словами, Україна завдає ударів по Росії у відповідь на її атаки, щоб продемонструвати, що здатна давати відсіч.

Під час розмови двох президентів обговорювалося питання про ракети для систем Patriot, які дуже потрібні Україні. Коли Зеленського запитали, чи отримає Київ протиракетну оборону, він відповів:

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"Ніхто не сказав "ні", але я не отримав чіткої відповіді".

Сьогодні у нього відбудеться ще одна неформальна зустріч із Трампом, оскільки ввечері він разом із першою леді відвідає дипломатичний прийом президента США для лідерів країн — учасників Генеральної Асамблеї ООН.

Також Зеленський та українська делегація проведуть зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністром Японії Санае Такаїчі.

Нагадаємо, Зеленський таємно зустрівся з головою ЦРУ Реткліффом.

Також повідомлялося, що Зеленський відповів, на що він піде заради закінчення війни.