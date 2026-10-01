"Це не ми почали": Путін відповів, чи погодиться на взаємне припинення ударів

Російський диктатор Володимир Путін окреслив свою позицію на пропозицію України по взаємному припиненню вогню. Путін вважає таку пропозицію безглуздою.

Під час виступу на Валдаї російський диктатор чітко відповів, чи погодиться РФ припинити удари, якщо Україна зробить те саме. Він сказав, що це безглузда пропозиція.

При цьому диктатор зайвий раз зазначив, що війну "починала не Росія".

"Правда в тому, що це не ми хотіли й не ми почали воювати, а з нами почали воювати. Не треба було НАТО починати освоєння наших історичних територій", — стверджує лідер країни-агресорки.

Також Путін визнав, що удари ЗСУ по російських НПЗ завдали шкоди, та заявив, що "після ударів у відповідь РФ в України тепер немає сталеливарної галузі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює три напрями можливого руху до припинення вогню: енергетичне та морське перемир’я, а також тристоронній формат переговорів за пропозицією США.

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Після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський також повідомив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією.

Водночас The Guardian раніше писало, що однією з тем, які могли ускладнити розмову президентів, були українські удари по нафтопереробних підприємствах Росії.