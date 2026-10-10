Соглашение Трампа с Путиным по дизелю: эксперты объяснили, что получит Россия и чем это грозит Украине

Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива якобы на фоне спора с Украиной из-за ударов по НПЗ. Эксперты объяснили, что может получить Кремль и чем рискует Киев.

Договоренность президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива может принести Москве больше политических выгод, чем экономических. Эксперты сомневаются, что заявленных объемов хватит для ощутимого влияния на мировые цены, и предупреждают: ослабление санкций может усилить давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

В то же время, по данным американского издания Axios, решение Трампа вести переговоры с Путиным было связано с недовольством Вашингтона украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

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Последствия дизельного соглашения между США и РФ: повлияет ли оно на мировые цены

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что заявленные объемы поставок российского дизельного топлива слишком малы, чтобы существенно изменить ситуацию на мировом рынке.

Владимир Горбач , политолог

300 тысяч тонн дизельного топлива — это значительная партия, достойная заголовков, но мелочь для мирового рынка.

По подсчетам аналитика, 300 тыс. тонн дизельного топлива составляют около 2,2 млн баррелей. Этот объем соответствует чуть более половины суточного потребления дистиллятов в США. При этом объем морского рынка дизельного топлива составляет около 8 млн баррелей в сутки.

Согласно заявленному плану, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре — еще 500 тыс. тонн, а впоследствии — 1 млн тонн. Кроме того, речь может идти о поставках до 3 млн тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.

Даже первые три партии общим объемом 1,8 млн тонн, по оценке Горбача, покроют лишь примерно недельный дефицит на рынке.

"Для мирового баланса 300 тыс. тонн сами по себе почти ничего не меняют", — подчеркнул аналитик.

Экономист Виталий Шапран также не ожидает заметного влияния на цены.

Виталий Шапран , бывший член Совета Национального банка Украины

Небольшая "дизельная" сделка Трампа с Путиным напоминает старый советский анекдот, когда один кооператор договорился с другим об обмене угля на яблоки, после чего один пошел искать уголь, а другой — яблоки.

"Во-первых, 300 тыс. тонн в масштабах мирового рынка — это микрообъем, который не повлияет на цены", — отметил он на своей странице в Facebook.

По мнению Шапрана, эта договоренность носит преимущественно политический характер. Трамп стремится продемонстрировать американским избирателям, что он работает над снижением цен на топливо и приближением мира.

Хватит ли России дизельного топлива для выполнения договоренностей

Эксперты также ставят под сомнение способность России оперативно поставить обещанные объемы топлива.

Владимир Горбач напомнил, что РФ ограничивала экспорт дизельного топлива на фоне проблем с нефтепереработкой и необходимости обеспечивать внутренний рынок. По его словам, в сентябре морской экспорт российского дизельного топлива упал примерно до 144 тыс. баррелей в сутки — самого низкого уровня более чем за десять лет.

Среди причин аналитик назвал украинские удары по НПЗ и необходимость оставлять больше топлива внутри страны.

"То есть физически отдать даже 300 тыс. тонн "немедленно" Россия может лишь ценой внутреннего дефицита или распродажи уже накопленных запасов", — считает Горбач.

Виталий Шапран также обратил внимание на проблемы с топливом на территории РФ и на обязательства перед другими покупателями.

Россия может добиться ослабления санкций, а Украина — столкнуться с усилением давления со стороны США из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре

"Во-вторых, в РФ не зря запретили экспорт дизельного топлива: с ним там возникали определенные проблемы даже у аграриев, да и есть еще контракты на поставку дизельного топлива в Среднюю Азию, Монголию и т. д. Поэтому очевидно, что эти договоренности на 75% носят политический (предвыборный) характер и на 25% — дипломатический. Конечно, Трампу нужны результаты перед выборами. Он демонстрирует формальную заботу об электорате, который хочет видеть более дешевый дизель на АЗС, и думает, что таким образом приближает мир", — считает Виталий Шапран.

Он предполагает, что Москва может просто забрать часть топлива с внутреннего рынка и отправить его в США, чтобы продемонстрировать выполнение соглашения.

"Этот шаг приведет к появлению дополнительных очередей на АЗС в РФ, но когда же Кремль интересовался судьбой российского населения и его интересами?", — отметил Шапран.

По его мнению, для оказания реального влияния на мировые цены Вашингтону следует сосредоточиться на проблемах поставок нефти и нефтепродуктов из Ближнего Востока, где речь идет о значительно больших объемах.

Что получит Путин от соглашения с Трампом

По мнению Владимира Горбача, ключевой выгодой для Москвы может стать не продажа дизельного топлива, а ослабление санкционных ограничений.

"Трамп практически ничего не получит, а Путин получит "лицензию" на торговлю дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. По сути, индульгенцию за то, что он сейчас и до сих пор делал с Украиной", — написал аналитик.

Виталий Шапран считает это соглашение преимущественно политическим и предвыборным. В то же время он предполагает, что Вашингтон рассчитывает использовать его, чтобы подтолкнуть Кремль к переговорам с Украиной.

"В Белом доме не могут не знать, что у РФ нет дизельного топлива, чтобы потушить ценовой пожар на мировом рынке. Но, ослабив санкции, они теперь подталкивают РФ к переговорам с Украиной, поскольку для выполнения соглашения Путину действительно нужно, чтобы Украина не наносила удары по НПЗ", — пояснил экономист.

Однако он сомневается, что такой расчет сработает.

Оказывают ли США давление на Украину из-за ударов по НПЗ

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на противоречие между ожиданиями в отношении новых санкций против России и решением об ослаблении ограничений на торговлю дизельным топливом.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик

До 18 октября Трамп должен ввести жесткие санкции или объяснить Конгрессу, почему он этого не сделал. А сейчас речь идет не о санкциях, а, напротив, о выдаче лицензии сроком на 3 месяца на поставки дизельного топлива.

По мнению Шевчишина, это может свидетельствовать о том, что украинские удары по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на политику США в отношении энергетических соглашений с Москвой.

"Это значит, что удары по НПЗ — это нет. Санкций не будет. А удары по нам будут. Это ли позиция для переговоров?" — задал он вопрос.

По данным Axios, Трамп решил вести переговоры с Путиным после того, как президент Украины Владимир Зеленский якобы проигнорировал шесть запросов США о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Американский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что эти атаки способствовали росту цен на топливо в США. Кроме того, по его словам, Трамп не считал украинские удары по НПЗ равнозначными российским атакам на украинскую энергосистему.

Зеленский в интервью Axios заявил, что эта договоренность стала для него неожиданностью, и назвал ее "несправедливой и нечестной", а также необоснованным подарком Путину.

Реальные последствия соглашения будут зависеть от того, сможет ли Москва выполнить заявленные объемы поставок и приведут ли достигнутые договоренности к конкретным изменениям в переговорах по поводу войны

В то же время Axios сообщает, что в ходе переговоров в Майами американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсуждали с украинской делегацией возможные соглашения с Россией в сфере энергетики. Один украинский чиновник утверждал, что американские представители угрожали прекратить передачу Украине разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования США. Американский чиновник опроверг, что такие угрозы звучали.

"Нет дизеля — нет сделки"

Энергоэксперт Дмитрий Леушкин также скептически оценил перспективы достижения соглашения. Он обратил внимание на обострение ситуации на мировом рынке топлива, проблемы с поставками и рост стоимости фрахта танкеров.

По его мнению, в ближайшие месяцы цены на топливо могут продолжить расти, а заявленные объемы поставок российского дизельного топлива не решат глобальной проблемы.

Дмитрий Леушкин , директор группы компаний Prime

Мы все будем в шоке от цен через месяц-другой. Но мы и так уже в шоке, как и весь мир.

Экономист Анатолий Амелин выразился еще кратче: "Нет дизеля — нет соглашения".

Соглашение по дизельному топливу между США и РФ — контекст и реакции

Как ранее сообщал Фокус, президент Владимир Зеленский откровенно отреагировал на последние решения США относительно импорта российского дизельного топлива, заявив о недопустимости использования Украины в качестве прикрытия.

Американские лидеры, в частности республиканцы, Майкл Макфолл раскритиковал решение Дональда Трампа о продаже дизельного топлива в Россию на мировых рынках.

В США также упоминают закон Линдси Грэма о "адских санкциях" и закон от 2022 года, который прямо запрещал закупку российских нефтепродуктов.

Важно

До 3 млн тонн: Трамп разрешил РФ поставлять дизельное топливо в США и на мировые рынки (обновление)

Кроме того, от неназванного украинского чиновника из делегации, которая в четверг, 9 октября, прибыла в Майами для проведения переговоров с США, стало известно, что делегация немедленно возвращается в Украину.

Аналитики уже заявили, что президент США Дональд Трамп заключил соглашение по дизельному топливу с РФ и при этом пошел на одностороннюю уступку главе Кремля Путину.

Что касается самого соглашения по дизельному топливу между США и РФ, то о нем стало известно вечером 9 октября. Американский президент сообщил, что РФ получила разрешение на продажу топлива на мировых рынках: начнет с 300 тыс. тонн и в течение двух-трех месяцев доведет объем до 3 млн тонн.